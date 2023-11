Glenfiddich en Aykan Umut verrassen met een unieke tentoonstelling geïnspireerd op AI in twee Belgische steden!

Is artificiële intelligentie echt de vijand van kunst? De recente technologische ontwikkeling is een heet hangijzer, en dan vooral in de artistieke sector. Maar kunst en technologie kunnen ook perfect samengaan. Het bewijs? De gedurfde samenwerking tussen de Gentse kunstenaar Aykan Umut en L’Atelier by Glenfiddich, het artistieke project van het single malt whiskymerk Glenfiddich. Deze tentoonstelling in de openlucht kwam tot stand met de hulp van A.I en is te zien in Brussel en Antwerpen.

Magritte, Hergé, Ensor en Horta zijn slechts enkele van de vele kunstenaars die de Belgische en misschien wel internationale kunstwereld hertekenden. Naast hun gevoel voor esthetiek delen deze kunstenaars ook een pioniersgeest. Ze waren niet bang van het onbekende. Ze verlegden creatieve grenzen en inspireerden generaties kunstenaars. Hun avant-gardistische en non-conformistische stijl wordt vandaag geprezen. Toch moeten we toegeven dat de grootste artistieke (r)evoluties soms gepaard gaan met vurige debatten. Denk maar aan de opkomst van de fotografie, die volgens sommigen de schilderkunst zou ‘doden’.

Deze poster komt tot leven met Augmented Reality!

Sinds kort beroert een nieuw hekel thema de artistieke gemeenschap: artificiële intelligentie. Aykan Umut uit Gent laat zich niet enkel inspireren maar is vooral ook gespecialiseerd in AI. De kunstenaar, beter bekend onder het pseudoniem Ai-kan Umut, dankt zijn kenmerkende stijl aan artificiële intelligentie en digitale kunst. Zijn fascinerende werk is bezield door streetart, urban muziek en de retro-futuristische stijl. Het werd tentoongesteld in internationale kunstgalerijen maar was ook te bewonderen tijdens de jongste modeshow van Moncler in Londen.

Levende werken

Geïnspireerd door de wereld van Glenfiddich heeft Aykan Umut AI gebruikt om een kunstwerk te ontwerpen dat zichtbaar zal zijn in een fysieke en digitale postercampagne. Zijn poëtische werk siert nu de straten van Brussel en Antwerpen. Het is geïnspireerd door de wereld van Glenfiddich en werd digitaal gegenereerd met behulp van een systeem van trefwoorden (de technologie MidJourney). De campagne gaat nog een stapje verder door het werk te voorzien van een QR-code die nieuwsgierige voorbijgangers kunnen scannen om de poster tot leven te brengen. Dit originele evenement werd georganiseerd in samenwerking met twee kunstgalerijen: PLUS-ONE Gallery in Antwerpen en Gaggarin by IndianDribble in Brussel.

Op het kruispunt van kunst en whisky

Glenfiddich is zoveel meer dan eeuwenoude technieken die meester-distilleerders van generatie op generatie doorgeven. Het 136 jaar oude merk heeft een onstilbare honger naar innovatie, technologie en revolutie. Deze artistieke samenwerking is zeker niet de eerste voor de Schotse stokerij. Om hulde te brengen aan de non-conformistische stijl brengt Glenfiddich kunstenaars en whiskyliefhebbers samen. Het merk steunt ook al ruim zestig jaar talloze artistieke projecten over de hele wereld. In de jaren 60 vroeg de distilleerderij aan de modernistische kunstenaar Hans Schleger om een originele driehoekige fles voor haar kostbare single malts te ontwerpen. Ook nu nog nodigt Glenfiddich regelmatig internationale kunstenaars uit voor een samenwerking. Soms is dat om een van de legendarische flessen in een nieuw jasje te steken, soms om deel te nemen aan programma’s zoals deze tweede editie van L’Atelier by Glenfiddich.

Een meesterwerk voor de smaakpapillen

Laten we deze artistieke discussie voortzetten onder het genot van een goed glas single malt whisky. De 23YO Grand Cru van Glenfiddich brengt het beste van Frankrijk en Schotland samen. De premium single malt werd gemaakt met het grootste respect voor Schotse tradities en afgewerkt in kostbare eiken vaten waarin Franse wijn heeft gezeten. Een harmonieus en hemels huwelijk dat 23 jaar duurde. Het is geen toeval dat de meester-distilleerders voor dit getal kozen. Na talrijke probeersels kwamen ze tot de vaststelling dat dit de ideale duur is om een evenwichtige, complexe en onweerstaanbare single malt whisky met toetsen van vanille, brioche, peren en witte druiven te maken.

