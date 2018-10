Zes ontwerpsters over hun plek in de modewereld: 'Wij weten met welke problemen vrouwen te maken krijgen'

Voordat de Zes van Antwerpen hun intrede deden, was Belgische mode een veeleer onbekend begrip. Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs en Marina Yee worden dan ook beschouwd als de avant-gardisten van de mode in ons land. Deze zes studenten, die in 1981 afstudeerden aan de Antwerpse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, kregen wereldfaam als topcouturiers. Zo maakten ze de weg vrij voor een nieuwe generatie ontwerpers die er staat en die zich voortdurend vernieuwt, op zoek naar een compromis tussen functionele fantasie, duurzame kledij en betaalbare prijzen.

De volgende merken zijn Belgisch. Hun ontwerpsters stonden klaar om onze vragen te beantwoorden. Wanneer sloeg de vonk bij hen over? Hoe maken zij het verschil? De onderneemsters kijken terug op de weg die ze hebben afgelegd en delen hun passie met ons.

JUSTINE GOD, IMPREVU BELGIUM

Na een managementopleiding en een carrière in de bedrijfswereld koos Justine God in 2016 resoluut voor de modewereld, met een urban style en dynamische modellen. Deze professionele switch viel bovendien samen met een zwangerschap. Jaarlijks worden er in België zes capsulecollecties getekend, die vervolgens in Italië op basis van edele stoffen geproduceerd worden. De stukken zijn chic, maar toch kan je ze elke dag dragen en makkelijk onderling combineren. Hoewel tegenwoordig bijna alles digitaal verloopt, heeft het label geen virtuele webshop, maar het wordt in meer dan 70 fysieke multimerkenboetieks verdeeld.

Moet u als jonge ontwerpster op alle fronten actief zijn?

JUSTINE GOD: Het ontwerpen van de stukken, de verkoop bij de boetieks, maar ook de productieleiding en het stockbeheer, ... Ik regel inderdaad alles wat bij de collecties komt kijken. Om mijn looks te ontwerpen, stel ik een moodboard samen op basis van tekeningen, knipsels, kleuren, drukwerk en stoffen. Ik observeer de wereld rondom mij. Alles kan een inspiratiebron vormen voor een collectie: een stuk behangpapier, een verticale tuin, een detail op een verpakking, een silhouet op straat of een tijdschrift. Ik trek meermaals per jaar naar Italië, waar ik bij de ateliers langsga. En in België bezoek ik vaak mijn partnerboetieks, zowel om nieuwe stalen voor te stellen als om feedback te krijgen op een collectie. Het werk stopt nooit, maar gelukkig hou ik van wat ik doe.

ALEXANDRA EN SÉGOLÈNE JACMIN, FAÇON JACMIN

Façon Jacmin werd opgericht door tweelingzussen Alexandra en Ségolène. Werken in duo zien ze als een kracht van hun merk, een authentieke en innoverende garderobe van denim kledingstukken over alle seizoenen en tijdperken heen. De blondine en de brunette wilden de jeans - die vaak beperkt blijft tot broeken of jasjes - in een verfijnd stuk transformeren en hebben er een complete garderobe mee uitgebouwd (topjes, jurken, rokken, mantels enz.). Het denim komt uit Japan, de stukken zelf worden gefabriceerd in Bulgarije, in een gespecialiseerd atelier.

Wat willen jullie met Façon Jacmin bereiken?

SÉGOLÈNE JACMIN: Zeker en vast. Het is ons doel de mode-industrie van binnenuit te innoveren, door lokale contacten doorheen verschillende kanalen te bevorderen. We openen pop-upwinkels in België en in het buitenland en we organiseren regelmatig evenementen die mode samenbrengen met kunst, gastronomie of muziek. We hebben ook een busje uit de jaren 80 ingericht als mobiele boetiek. Daarnaast is er onze Denim Studio in Brussel, een compromis tussen werkplaats en showroom, waar je ons kleine team kunt ontmoeten en het Japanse denim kunt ontdekken, in een moderne en ontspannen sfeer. Tot slot hebben we een webshop waarin je elke maand drie nieuwe modellen vindt.

VALENTINE WITMEUR, VALENTINE WITMEUR LAB

Vanuit de wil om een merk te creëren dat in de tijdsgeest past, ontwerpt Valentine Witmeur mode die elegant is en toch altijd en overal gedragen kan worden. We willen ons toch niet elke ochtend afvragen wat we nu weer moeten aantrekken. En wie beweert dat comfort de nieuwe luxe is, heeft helemaal gelijk. Met dit als vertrekpunt biedt Valentine Witmeur Lab sinds drie jaar truien met een eenvoudige snit en sterke identiteit. Deze tricots met hun grafische lijnen en scherp afstekende kleuren gaan perfect samen met trendy stukken zoals een broek met hoge taille. Ze worden in België getekend en - in één maat, een bijzonderheid van het label - in Portugal geproduceerd op basis van Italiaanse wol.

Kan u ons al iets meer vertellen over de herfst-wintercollectie voor 2018?

VALENTINE WITMEUR: Om aan de steeds groter wordende vraag te kunnen antwoorden, hebben we nu onze eerste lijn voor mannen uitgebracht, die uit vijf stukken bestaat. Elk stuk onderscheidt zich door een eigen persoonlijkheid en sluit naadloos aan bij de look van onze damestruien. Het principe blijft dus onveranderd: stukken in één maat, makkelijk te dragen en te combineren.

JULIE GUYON, J.VANWIELE

Bij J.Vanwiele draagt het it-item de naam "salopette". Het merk, dat chique ondeugendheid en schalkse elegantie uitstraalt, wil de volmaakte vrouw tot leven brengen. De perfectionistische Julie Guyon heeft haar prototype meerdere keren aangepast en herwerkt, om het afgezaagde idee dat de salopette uitsluitend voor graatmagere types bedoeld is, definitief uit de wereld te helpen. Het resultaat is een slanke snit die de curves op een subtiele manier onderlijnt. Na een eerste collectie in katoen, die begin 2018 gelanceerd werd, waait er nu een nieuwe wind van ruw denim en ribfluweel over de koudste tijd van het jaar.

U bent Frans-Belgisch. Vanwaar de beslissing om uw merk in België op te starten?

JULIE GUYON: Al sinds mijn kindertijd heb ik een passie voor mode. Na mijn studies in Parijs en New York zette ik mijn eerste stappen in de sector bij een merk van hoogwaardige prêt-à-porter. Ik ben onderneemster in hart en nieren, dus voelde ik dat de tijd gekomen was om mijn eigen merk te creëren en om weer contact te maken met mijn Belgische roots. Ik verhuisde daarom naar België en hield hier mijn merk, dat naar mijn grootmoeder is genoemd, boven de doopvont. België is een moeilijke markt - in de goede zin van het woord - maar zodra je ze veroverd hebt, blijft ze trouw aan je product. Omdat ik trends links laat liggen en één enkel stuk in diverse stoffen en kleuren doorheen verschillende collecties laat terugkomen, is het Belgische publiek de perfecte doelgroep.

HILDE DE BAERDEMAEKER EN KATRIEN SMETS, PLAYPAUZE, A NATURAL CONNECTION

Actrice Hilde De Baerdemaeker en styliste Katrien Smets hebben veel met elkaar gemeen: hun liefde voor yoga, natuur, schoonheid en slow fashion. De som van dit alles is een "natural connection" en een coherent merk. Met PlayPauze, A Natural Connection zetten de twee onderneemsters resoluut in op stoffen van goede kwaliteit, met de nadruk op comfort en duurzaamheid. Hun eerste herfst-wintercollectie voor 2018 verkent alle tinten van grijs en zwart. De comfortabele en elegante stukken zijn zowel geschikt voor een yogasessie als voor een uitstapje in de stad.

Hoe maakt u het verschil in de jungle van de mode?

HILDE DE BAERDEMAEKER: Onze kleding is bedoeld voor echte vrouwen. We kennen de problemen waar ze naargelang hun leeftijd of kledingmaat mee geconfronteerd worden en hebben hen bevraagd omtrent hun verwachtingen. Sommigen houden niet van te strakke kleding, anderen willen bepaalde lichaamsdelen camoufleren. Natuurlijk moesten we compromissen zoeken, maar we zijn er heilig van overtuigd dat onze collectie een antwoord biedt op de noden en wensen van de vrouw van vandaag. In dezelfde optiek willen we in onze verkooppunten, bij Juttu en A.S. Adventure, ontmoetingsmomenten met onze klanten organiseren, om hen stylingadvies aan te bieden.

LORE VAN KEER

Een ensemble is pas af als je er het juiste accessoire bij kiest. Lore Van Keer beweegt zich al van kindsbeen af in een creatief universum. Tijdens haar studies interieurvormgeving specialiseert ze zich in het design van objecten en meubels. Een stage bij een edelsmid brengt haar voor het eerst in contact met juwelen. Het is liefde op het eerste gezicht, ze zal hen nooit meer loslaten. Lore Van Keer en haar gelijknamige merk zetten in op een abstracte en minimalistische stijl, die doortrokken is van verfijning en vrouwelijkheid. De prachtige stukken onderscheiden zich door hun evenwichtige en moderne design en zijn ruim bedeeld met halfedelstenen.

Waar haalt u uw inspiratie vandaan?

LORE VAN KEER: Meestal put ik inspiratie uit mijn voornaamste interesses, design en architectuur. Ik hou van steden, hun gebouwen en hun inwoners. In mijn creaties gaat subtiliteit altijd voor op luxe. De ruwe diamant neemt bijvoorbeeld een centrale plaats in binnen mijn collectie (Un)refined, die in 18-karaats goud werd uitgewerkt. Deze edelsteen staat dus niet per se synoniem met blingbling.

Is een merk in de mode? Da's goed. Wordt een merk gezien, besproken en gekocht? Da's beter. En dat is ook wat we deze Belgische merken, wiens ontwerpsters knowhow en ethiek samenbrengen, van harte toewensen. Voor iedereen die fan is van chique, praktische mode. Maar vooral: voor iedereen die minder, maar beter wil consumeren.