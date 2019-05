Het groene gedachtengoed vindt al langer de weg naar keukenkastjes en kookfornuis maar nu moet ook de barkast eraan geloven. Want ook wat je in je drankje mixt, heeft een geweten. Maar waar let je op bij een duurzame cocktail?

Het is zoals met alle verantwoorde producten: een duurzame geestrijke drank wordt geproduceerd met respect voor mensen, gemeenschappen, heritage en met een kritisch oog voor de impact van de productie en consumptie ervan. We gingen binnen dit thema in de leer bij bartender Walter Pintus - mixologist bij onder meer The Ritz, The Connaught en The Mandrake - tijdens een 'Sustainable cocktail' masterclass. Die vond plaats in het nieuwe hippe Londense clubhuis The Conduit dat een diverse gemeenschap wil samenbrengen van mensen die gepassioneerd zijn door sociale verandering.

Boozy partner

Pintus stelde enkele cocktails samen met respect voor het milieu en zocht daarvoor een basisdrank die dat respect deelt. De keuze viel op Patrón, dat erop staat premium tequila te produceren volgens de traditionele methode, met respect voor mens en milieu. Hun groene initiatieven om de impact te beperken, gaan veel verder dan de legale eisen wat hen een erkenning opleverde als Mexicaanse marktleider in afvalvermindering. De inspanningen starten vanaf de vroege stadia, bij de agave (Patrón bevat 100% Weber Blue Agave in plaats van de vooropgestelde 51%), en lopen doorheen het volledige distillatieproces, tot en met het bottelen en cocktails maken.

Propere productie

Zo werkt het merk samen met lokale boeren die de knowhow hebben om de Weber Blue Agave-planten juist te behandelen. Patrón financierde in dit kader ook een studie om de genetische diversiteit van de agaveplant te helpen behouden. Er wordt ingezet op milieuvriendelijke landbouwprocessen, waterrecyclage en 100% van de overgebleven agave-vezels uit de distillatie wordt gecomposteerd tot natuurlijke kunstmest per jaar voor de tuinen van de hacienda en naburige distilleerderijen. De gigantische vulkanische molens om agave te pletten, worden getrokken door elektromotoren met nul-emissie.

Respect voor de mens

De flessen van gerecycled glas worden manueel verpakt in gerecycleerde kartonnen dozen door eigen medewerkers, niet door machines. Dit omwille van de kwaliteit maar ook de werkgelegenheid in de Mexicaanse thuisbasis Jalisco. Werknemers hebben toegang tot nascholingsprogramma, er zijn samenwerkingen met lokale universiteiten om de studiekosten te verlagen, er zijn flexibele werktijden en gratis woon-werkverkeer. Ook steunt het bedrijf verschillende filantropische organisaties en liefdadigheid in Jalisco en de rest van de wereld.

Creatief met koffiegruis

En uiteraard wil het label dat hun product met hetzelfde respect wordt behandeld na de productie. Barmannen en consumenten worden aangemoedigd om duurzaam na te denken bij het mixen van hun cocktails. De voorgestelde drankjes worden gemaakt met ingrediënten die anders weggegooid worden. Niet alleen een ethisch engagement, maar ook een creatieve uitdaging. Wat anders bij het keukenafval terechtkomt, kan nog steeds veel smaak geven. Zo gingen wij tijdens de masterclass aan de slag met koffiegruis en vanillestokjes. Bij ons kan je trouwens onder meer bij het Brusselse Humus & Hortense - onlangs bekroond als beste vegan resto van de wereld - terecht voor dergelijke sustainable cocktails.

Cocktailrecept

Patrón Salt Of The Earth

Nodig

20ml Patrón Anejo

5 druppels koffiegruisoplossing*

40ml Amontillado Sherry

2 druppels oranjebloesemextract

10 ml agavewater

Bereiding

Roer en giet over een grote ijsblok in een coupe.

*Meng voor de koffiegruisoplossing zout met koffiegruis en lege vanillestokjes en laat dit 24 uur infuseren. Voeg 20% kokend water toe om het zout op te lossen en filter het dan.

