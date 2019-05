Bekijk het uitstel van de Brexit langs de goede kant: de Londense cocktailbars zijn vooralsnog goed bereikbaar. Deze tien aanraders, verdeeld over zes wijken, werden door de redactie persoonlijk getest en goedgekeurd. Cheers!

Marleybone

Seamores Parlour (in Zetter Townhouse) biedt de donkere en weelderige sfeer van een private residentie van een notoire voorouder, Wicked Uncle Seymour. Wand en vloertapijten en een hoop zeteltjes, stoelen en zilverwerk. Het doet wat Hobbit-achtig aan, maar dan voor Hobbits met een goede smaak qua cocktails.

Artesian (in The Langham): stijlvolle doordachte creaties in, zoals zo vaak, een luxe hotelbar. Toen wij er waren hadden alle cocktails slechts twee ingrediënten. Eenvoudig maar doordacht. Af!

Mayfair

Connaught is opnieuw een luxe bar in dito gelijknamig hotel. Verwacht veel vakkennis en twists op klassiekers. De cocktailbar zoals het vroeger was en hoort te zijn.

Holborn

Scarfes bar in The Rosewood Hotel heeft én de open haard én de comfy fauteuils en de perfect gemixte klassiekers, maar ook een eigen lijst die knipoogt naar het werk van de Britse kunstenaar Gerald Scarfe, wiens karikaturen (van Mary Poppins tot Theresa May) de kaart vormen. Daarnaast een cryptische omschrijving van een drankje dat past bij de persoon in kwestie.

West End

Swift: met een Upstairs en Downstairs divisie Downton abbey waardig. In de zomer serveert de bovenbar lichtere drankjes en hapjes, met enkel walk-ins. Beneden moet je reserveren en is het menu meer gericht op sterkere dranken en whisky

American bar in The Savoy is alweer een hotelbar met veel cocktailgeschiedenis. De Hanky panky is er uitgevonden, en misschien zelfs de white lady, maar het is vooral The Savoy Cocktail Book van Harry Craddock uit 1930 dat het hotel en de bijhorende bar op de (cocktail)kaart heeft gezet. De bar ademt nog steeds de sfeer van weleer. Iconen als Claude Monet, Josephine Baker, the Beatles of George Clooney en waren al te gast in het hotel en vermoedelijk nog veel langer in de bar.

Bar termini is een eenvoudige, kleinere cocktailbar met Italiaanse sfeer, gekend om de beste negroni's van Londen. Straight up geserveerd in een verfijnd glaasje. Ideaal voor het aperitief, maar even goed op alle andere momenten.

Shoreditch

Nightjar zit achter een donkere deur, bereikbaar via een gangetje naar beneden. Het concept leunt aan bij een speakeasy. De bartenders weten wat ze doen, en shaken en twisten in een echte Londense partysfeer, wat de bar wat luider en drukker maakt.

Oriole: zusterbar van Nightjar en Swift (de bars zijn genoemd naar vogels) met visueel aantrekkelijke hapjes en drankjes. De cocktaillijst is geordend volgens continent.

South Bank

Dandelyon Bar stond lang met stip bovenaan onze lijst favorieten, maar ging intussen dicht. Ryan Chetiyawardana (Mr Lyan) begon een nieuwe bar, Lyaness, op de zelfde locatie in het Mondrian hotel. De nieuwe bar zou even glamoureus en luxueus zijn, en focust op (ongewone) ingrediënten. Wellicht wordt dit een nieuwe hotspot.