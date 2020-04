Heeft de huidige crisis een impact op onze kledingstijl? En wat zullen de gevolgen zijn voor de modesector? One Such wil een stijlvol en duurzaam antwoord bieden op dat soort vragen. Wij namen een kijkje achter de schermen tijdens de lancering van het platform.

One Such is een nieuw platform dat zich onderscheidt van de klassieke webshops door originele kwaliteitsstukken aan te bieden van Belgische ontwerpers die in beperkte hoeveelheden geproduceerd worden in Europa. Been there, done that? Toch niet helemaal. 'Kleding verkopen is niet ons enige doel', legt Sena (22) uit, die aan de basis ligt van One Such. 'We willen ontwerpers echt ondersteunen met een doordachte communicatie, onder meer via sociale media. Daarnaast besteden we aandacht aan duurzame mode en promoten we stijl als een manier om je uit te drukken.'

Sena is al lang gepassioneerd door mode. De jonge ondernemer begon zijn carrière als model, maar bereidde bijna twee jaar lang de lancering van zijn platform voor via meetings en discussies - met ups en downs. 'Het idee komt van mij, maar het project is van iedereen. Van ons complementaire interne team om te beginnen, bestaande uit Abder - de mede-oprichter van One Such - een communitymanager, een webmaster, een fotograaf-videomaker (One Such verzorgt zijn eigen shootings, nvdr) en mezelf. Maar ook van de stylisten met wie we nauw samenwerken. En natuurlijk mogen we ook de consumenten niet vergeten. We willen hen warm maken voor kleren die eerlijker en persoonlijker zijn.' Niet voor niets luidt de slogan van One Such Your style, Your identity. Mode is namelijk de mooiste en meest toegankelijke manier om jezelf uit te drukken.

Of toch bijna de meest toegankelijke, want lokale en ethische kleding heeft een prijs. En ook al zijn de prijzen eerlijk - want eigen aan een productieproces dat de planeet en de mensen respecteert - ze zetten toch een rem op het succes van duurzame mode. 'Het komt er gewoon op aan te investeren in tijdloze en verantwoorde stukken', vindt Sena. Want zoals de architect Ludwig Mies van der Rohe al wist: less is more. Koop dus minder kleren, maar geef de voorkeur aan kwaliteit. Zo geef je uiteindelijk minder geld uit. Een win-win voor iedereen.

Kimono by Maroussia Dubois © Joël Vandenberghe / One Such

Momenteel biedt One Such vijf merken aan. Charline Jasson is het label van een ontwerpster die met veel liefde voor het vak grafische jasjes en mantels samenstelt die ze de namen van vrienden en familie meegeeft. Marrousia Dubois laat de Japanse en de Europese cultuur samensmelten in unieke stukken gemaakt op basis van stoffen van de grote Europese couturehuizen. Janue staat voor twee ontwerpers die voortdurend op zoek zijn naar een evenwicht tussen volume en details. De manier waarop je naar kleding kijkt, doet hen denken aan de traagheid waarmee je een kunstwerk bestudeert. Mon Col Anvers stopt hedendaagse vrouwen in jurken, rokken en jumpsuits met knopen. Dare!Reda tot slot brengt een visie op mode die durf en authenticiteit combineert.

Intussen is Sena ook al de volgende stap aan het plannen: partnerstores lanceren om de kleren toegankelijk te maken voor het grote publiek in fysieke verkooppunten. 'Het liefst zouden we een winkel hebben in elke grote stad. Op die manier kunnen we een tweede obstakel omzeilen. Klanten willen namelijk de kleren graag in het echt zien, ze aanraken, ze uitproberen. Via de winkel kunnen we bovendien de zichtbaarheid van onze ontwerpers vergroten', zegt Sena, die nog graag een laatste woordje toevoegt. 'Ik wil graag iedereen bedanken die mij heeft gesteund en aangemoedigd. En natuurlijk nodig ik iedereen uit om ons platform te ontdekken.'

