In deze reeks bevragen we ondernemernde persoonlijkheden over carrière en stijl. Deze week: Nele Ost, creatief directeur van het vermaarde Belgisch bloemenhuis Daniel Ost - en dochter van. Zij maakte eind maart een permanente stek van hun Knokse winterpop-up. Daar shop je bloemen, planten en decoratie van de hofleverancier, hoofddesigner op de New Yorkse Orchid Show, exposant in de vertrekken van de Japanse Keizer en aankleder van koninklijke huwelijken en Tomorrowland.

Hoe kleed jij je voor je job?

"Dat hangt een beetje af van moment tot moment. Ik probeer in de winkels altijd verzorgd voor de dag te komen, want je bent het uithangbord van een bedrijf en mensen komen toch naar je toe voor een bepaald stijladvies. Dat gezegd zijnde probeer ik ook rekening te houden met de praktische kant van het werk, want werken met levende dingen zoals bloemen en planten brengen vaak water, stof en aarde met zich mee, dus het is altijd zoeken naar de goede balans. Wanneer we grote projecten hebben, zoals huwelijken in het Midden-Oosten, komt het er vaak op aan de juiste laagjes aan te hebben. In onze werktent kan het soms 12 graden zijn, en 10 meter verder sta je in de woestijn bij 45 graden. Een uitdaging! Verder leg ik heel wat kilometers af doorheen de dag, dus hakken zal ik nooit dragen tijdens het werk, die bewaar ik voor andere gelegenheden."

Hoe combineer je werk en privé? "Moeilijk. Momenteel is die balans absoluut niet in evenwicht en ben ik in feite 7 op 7 bezig met het werk. Werkweken van meer dan 75 uur zijn geen uitzondering. Gelukkig is mijn echtgenoot ook actief in het bedrijf, waardoor we elkaar toch nog frequent zien of horen - anders was dit leven niet vol te houden. We zijn beiden grootgebracht in een familie van ondernemers dus we wisten wel waar we aan begonnen, maar het blijft een eeuwige zoektocht naar de perfecte balans. "

Ben je soms bewust offline? ""Bewust is een groot woord. Ik probeer me toch af en toe af te zonderen van alle smartphones en laptops, maar in deze tijden van moderne communicatiemiddelen en de steeds stijgende verwachtingen van klanten is het toch heel moeilijk. Als een klant om 10u 's avonds een Whatsappje stuurt kan ik het toch niet laten er op te antwoorden. Ik moet het natuurlijk niet doen, maar langs de andere kant maak je zo wel het onderscheid tussen jezelf en de concurrentie. Op vakantie is een andere zaak, daar leggen zowel mijn echtgenoot als ikzelf ons een digitale detox op! Enfin, eerlijkheidshalve lukt het ook niet altijd. Vorige zomer waren we op vakantie toch beiden lustig aan het tokkelen op de computers aan het zwembad om een project in China rond te krijgen. Het is eigen aan onze business en de klanten, steeds altijd en overal bereikbaar zijn is gewoon de standaard geworden."

"Af en toe eens goed tegen de muur botsen kan je ontwikkeling alleen maar ten goede komen"

Wat is het hoogste dat je wilt bereiken in het leven?

"Ik denk dat iedereen op het einde van zijn of haar leven wil terugblikken en gelukkig wil zijn met de gemaakte keuzes. Ik wil vooral voldoening hebben van de momenten die ik doorbreng met mijn dierbaren en geliefden. Het is een cliché maar ik merk wel dat dat één van de belangrijkste drijfveren is voor me. Daarnaast hoop ik natuurlijk dat ik de zaak die mijn ouders 40 jaar geleden hebben opgestart samen met mijn echtgenoot verder kan uitbouwen tot een succes. Zij hebben er hun hele leven lief en leed ingestoken en dan wil je natuurlijk alleen maar het beste zodat ze later trots kunnen terugkijken en zorgeloos hun oude dag kunnen beleven."

"Hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft dat tijd eigenlijk het meest kostbare goed is."

Wat is voor jou de ultieme luxe? "Tijd. Tijd hebben om te genieten van een mooie dag. Tijd hebben voor een fietstocht of wandeling met vrienden. Tijd voor een aperitief in de zon. Hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft dat tijd eigenlijk het meest kostbare goed is."

Hoe slaag je erin om voldoening te halen uit je werk?

"Als de klant gelukkig is, ben ik gelukkig. Heel simpel en volledig waar. Uiteindelijk sta je vaak ten dienste van mensen die het uiterste van je verwachten, en het is vaak een uitdaging om hen gelukkig te maken. Als ze dan buitengaan met een glimlach, of ze contacteren ons na het huwelijk om ons nog eens te bedanken voor de prachtige bloemen, dan ben ik ook blij. Ik kan ook genieten van de laatste momenten vooraleer een project klaar is. Je bent soms maanden bezig met je team om alles voor te bereiden, van het ontwerpen van de decoratie, tot het kiezen van de bloemen, tot het ophangen van constructies... Als je dan ziet dat alles goed komt en de hele puzzel in elkaar valt, is dat een moment van pure opluchting."

Wat is de beste carrièreles die je ooit kreeg?

"Het werk is nooit gedaan en ik streef naar de ultieme perfectie. Ook al weet ik dat die niet bestaat, het is iets dat ik geleerd heb met ouder worden. Velen zeggen dat mijn papa een perfectionist is en start waar anderen eindigen en ik besef meer en meer dat dat onze sterkste kant is. Als je jong bent, ben je snel tevreden met het resultaat, maar vaker en vaker, terwijl iedereen zegt dat het goed is, probeer ik het toch nog te verbeteren. Nooit tevreden zijn, dat maakt het verschil. Het klinkt 'streverig' en dat is het waarschijnlijk ook, maar we moeten beseffen dat ons succes daarvandaan komt. Anderzijds mag je niet te hard zijn voor jezelf. Ik heb geleerd dat iedereen fouten maakt en dat dat absoluut geen schande is. Af en toe eens goed tegen de muur botsen kan je ontwikkeling alleen maar ten goede komen. Op voorwaarde dat je leert uit die botsing natuurlijk..."

