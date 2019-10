Het Antwerpse Komono blaast tien kaarsjes uit. Naast taart en slingers, wordt die verjaardag gevierd met een eerbetoon aan de Wizard Print-serie, een van de eerste successen van het accessoiremerk.

De hele collectie is een eerbetoon aan Komono's verleden en een hoogtepunt in de voortdurende zoektocht naar innovatie. De limited capsulecollectie bestaat uit vijf horloges en vijf zonnebrillen. Het ontwerp gebeurde in samenwerking met het gerenommeerde Duitse ontwerpbureau Mirko Borsche.

De collectie is een revival van de traditionele ontwerpenideeën uit een succesvolle klassieker: de Wizard Print-reeks. De versies met tie dye, leopard, camo en paisly worden in een hedendaags en experimenteel jasje gestoken. Opvallende kenmerken van de horloges zijn onder meer de monochrome aluminium behuizing, contrasterende wijzers en de index gericht op het nummer 10. Daarnaast zorgen verborgen woordspelingen op de binnenkant van de lederen bandjes voor een vrolijke touch.

. © Komono

Eigentijds en inclusief

Als een van de snelst groeiende startende bedrijven in Antwerpen, is het vanzelfsprekend dat Komono groeide uit hun enthousiasme, opwinding en passie om een eigentijds merk te creëren. Vandaag de dag is Komono een internationale naam met een gedurfde marktpositie.

'De groei is geweldig', zegt CEO en mede-oprichter Anton Janssens, 'maar het is nooit ons doel geweest om de grootste te zijn. Ons doel is om nog beter te worden. Om nog duidelijker te maken wie we zijn en waar we voor staan. Want onze visie is wat ons drijft: het creëren van eigentijdse en inclusieve mode uit Antwerpen dat de tijdgeest vangt.'

. © Komono

Het is niet de eerste keer dat Komono een capsulecollectie op de markt brengt. Eerder dit jaar nog ontwierpen vier laatstejaarsstudenten van de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen een aantal zonnebrillen voor het merk.