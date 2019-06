Het Belgische merk Komono begon eerder dit jaar een samenwerking met de modeafdeling van de KASK in Antwerpen. Vier masterstudenten kregen de kans om zelf een collectie brillen te ontwerpen. Die werden tijdens de officiële afstudeershow voorgesteld aan het grote publiek. 'Ik geniet ervan om iets écht te creëren.'

Pluizig wit, met een gekartelde rand in groen-geel-blauw of zachtroze met strassteentjes op de glazen. De nieuwe brillen van het Belgische merk Komono lijken een bont allegaartje. Maar ze hebben wel één ding gemeen: ze werden ontworpen door vier uitverkoren studenten van de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Antwerpen.

Nick Haemels (25) en Quinten Mestdagh (23) zijn de twee Belgen die bewijzen dat Antwerpen nog altijd dé fashion hub bij uitstek is. Hun ideeën konden niet verder uit elkaar liggen, maar tonen nu al een sterk uitgesproken visie op mode.

Nick Haemels haalde inspiratie uit de film Ex Machina © Jef Claes

'Inspiratie haalde ik uit Ex Machina, een film over artificiële intelligentie', aldus Haemels. 'De look van mijn brillen is gebaseerd op laboratoria. Ze ogen erg strak, omdat het idee om met een soort masker te spelen me erg aansprak. Ik geniet ervan om iets écht te ontwerpen. Daarom deed ik onderzoek naar de negatieve ruimte van objecten. Zo creëerde ik een nieuwe vorm.'

Mestdagh daarentegen ging voor brillen die de helft van het gezicht bedekken. De zachte kleuren en vormen zijn bedrukt of bedekt met strassteentjes. 'Ik wilde het effect van make-up in de brillen verwerken. Normaal moet je dat rechtstreeks op de huid aanbrengen, maar ik transformeerde het tot een accessoire dat je makkelijk op en af kan zetten.'

De brillen van Quinten Mestdagh bedekken de helft van het gezicht © Ronald Stoops

Ook de Zweed Linus Leonardsson (22) en de Zuid-Koreaanse Grace Hyejin Kim (26) mochten aan de ontwerptafel van Komono aanschuiven. Volgens het merk kreeg het viertal carte blanche. 'Onze missie is de studenten te helpen in hun zoektocht naar innovatieve vormen, nieuwe kleurencombinaties en originele materialen', aldus het merk. 'Ze kregen daarvoor steun van onze eigen ontwerpers en ontwikkelaars. Het resultaat is een uitgesproken collectie die de frisse visie van de nieuwe lichting top ontwerpers toont.'

De brillen zijn hier te koop.