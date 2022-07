Voor de dromer deze zomer.

Hoezo, tapijten een winters product? Huistextiel is op dit moment zo populair dat ook tapijten meer en meer een seizoensloos karakter krijgen. Een voortrekker van die tendens is zonder twijfel de Duitse Jutta Werner, oprichtster en creatief directeur van het label Nomad. Zij ziet tapijten als een soort emotionele houvast in een nomadisch bestaan, en ze verheft het interieurobject met succes tot functionele kunstwerken.

www.nomad-studio.de

Hoezo, tapijten een winters product? Huistextiel is op dit moment zo populair dat ook tapijten meer en meer een seizoensloos karakter krijgen. Een voortrekker van die tendens is zonder twijfel de Duitse Jutta Werner, oprichtster en creatief directeur van het label Nomad. Zij ziet tapijten als een soort emotionele houvast in een nomadisch bestaan, en ze verheft het interieurobject met succes tot functionele kunstwerken. www.nomad-studio.de