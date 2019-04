Duurzaamheid zit 'm ook in het correcte gebruik van de verwarmingsketel. Om energie te besparen testten wij enkele maanden de Nest Thermostat E uit, het goedkopere model van de slimme thermostaat dat ook makkelijker te installeren is.

De Nest Thermostaat E bestaat uit twee delen, de thermostaat en een HeatLink. De HeatLink is een 'ketelmodule' en komt ter vervanging van de oude thermostaat tegen de muur. Deze heeft geen bedieningsmogelijkheden bij Nest Thermostaat E. De thermostaat zelf kan je overal plaatsen waar een stopcontact zit en maakt verbinding met je wifi-netwerk. Hij staat dus best op een plaats waar veel beweging is zodat Nest kan vaststellen of er iemand thuis is.

Makkelijke installatie

De installatie is heel duidelijk, met QR-codes om te scannen en instructievideo's die stap voor stap uitleggen hoe en wat waar moet aangesloten worden. Zelfs voor complete elektronica-analfabeten wordt het heel duidelijk dankzij instructies over waar elk draadje moet komen, er zijn zelfs stickertjes voorzien om de kabels te labelen. Dat allemaal in de veronderstelling dat de verwarmingsketel compatibel is met Nest. Wij waren, of beter: onze verwarmingsketel was hierop de grote uitzondering en dus moesten we hulp inroepen om een adapter te plaatsen tussen Nest en onze verwarmingsketel.

Goede leerling

Eens geïnstalleerd en aangesloten kan je via Nest heel duidelijk en overzichtelijk de verwarming bedienen.

Dit doe je met de app of met de thermostaat. Die laatste bestaat uit een grote witte schijf van acht centimeter doorsnede waaraan je draait om de temperatuur te wijzigen of waarop je klikt om instellingen aan te passen. Dat kan gaan van verwarmingsschema's over watertemperatuur tot het instellen van de eco-stand enz. Er zijn twee meetpunten (de thermostaat en de Heat Link) die voortdurend de temperatuur bijhouden en samen met de weersverwachting (die Nest van het internet haalt) bepalen hoe hard de verwarming moet draaien om de beoogde temperatuur te halen. Nest heeft een zelf in te stellen schema maar leert ook bij telkens je - op welke manier ook - de temperatuur verlaagt of verhoogt, het huis verlaat of thuiskomt.

Iemand thuis?

Nest weet immers wie er thuis is via de locatievoorziening op je smartphone en bewegingsdetectie (door de thermostaat). Dit zorgt ervoor dat de verwarming naar een lagere stand gaat als iedereen het huis uit is. Of weer aanspringt als je thuiskomt. Dit is heel handig behalve als je een weekendje weg bent en de kat voor de bewegingssensor staat te dansen en zo de verwarming activeert. Een kleine aanpassing aan de instellingen (bewegingsdetectie uitschakelen en overschakelen op enkel locatievoorziening) en het probleem is verholpen. We kunnen nu altijd zien wanneer we meer of minder verbruikt hebben via een handige historiek.

