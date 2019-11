Zin in een uitje naar zee, maar niet in de torenhoge appartementsgebouwen aan de Belgische kustlijn? Kies dan net over de Nederlandse grens voor het Zeelandgevoel: open dijken, uitgestrekte duinvlaktes, veel vis en gratis oesters.

Voor een Belgiëgevoel in het buitenland, moet je naar de provincie Zeeland net over de Nederlandse grens trekken. Als landsdeel van de historische Zuidelijke Nederlanden heeft de streek veel gemeen met het Brugge of Gent uit de Middeleeuwen. Kijk naar de stadhuizen van Middelburg of Veere, de gebouwen waarin cafés en brasserieën zich vestigden, of de tierlantijntjes die de gevels van oude volkswijken sieren. Geen wonder dus dat de Zeeuwen zelf makkelijker naar Gent of Antwerpen dan Rotterdam of Utrecht trekken.

Voor Belgen daarentegen is een groot deel van de eilanden onbekend, ja, zelfs onbemind. We durven de grens al eens oversteken voor een bezoekje aan Sergio Hermans restaurant Pure C in Cadzand. En sinds de monsterhit Zoutelande van Blof en Geike Arnaert trekken we een eiland verder want dan zitten we hier in het oude strandhuis, wat je vertelt houdt me nuchter en warm.

Nochtans heeft Zeeland veel meer te bieden dan de toeristische trekpleisters. De stranden zijn er talrijker én uitgestrekter dan aan onze eigen kustlijn. Van torenhoge bouwwoede op de dijken is geen sprake, waardoor ze uitnodigen om er ongestoord flaneren. En fietsen doe je zorgeloos op de goed onderhouden paden die ver van onze eigen moordstrookjes staan.

Voor de uitwaaiers

Zeeland is de ideale regio om snel en dichtbij aan alle drukte te ontsnappen. Over de eilanden verspreid liggen talloze stranden waar je lange wandelingen kan maken. Dat doe je niet alleen langs de Noordzee, maar ook aan het Veerse Meer. Die stranden zijn trouwens behoorlijk authentiek. Ingrepen door de mens zijn tot een minimum beperkt. Vaak kan je vanop de rotsen turen over het uitgestrekte water. En als de weergoden het toelaten, spring je er met een elegante duik in.

Om uit te waaien kan je terecht op het strand, de dijk of in de duinen. © iStock

Nog een voordeel: op vele plaatsen ligt naast het strand meteen naast het groen. Van op het strand van het pittoreske stadje Domburg sta je in slechts twee minuten tussen de bomen van natuurreservaat De Manteling.

Ook voor fietsers, zowel wielertoeristen als recreatieve trappers, zijn er heel wat mogelijkheden. Zeeland is immers een van de twee Nederlandse provincies die zich een '5-sterren-fietsprovincie' mag noemen. Er zijn ritten langs spectaculaire landschappen op uitstekende fietspaden en duidelijke knooppunten. Op sommige routes kan je zelfs kiezen of je uit de wind wil fietsen achter de dijk in plaats van erop.

Zeker de Oosterschelde - het water én het landschap errond - is de moeite waard. In dat grote Nationaal Park zijn er observatiepunten om vogels te spotten, en zelfs rondvaarten om bruinvissen of zeehonden te zoeken. Wie het meer heeft voor damherten, reeën en roofvogels moet dan weer naar het beschermde duin- en bosgebied op Schouwen-Duiveland.

Neem hier een kijkje voor meer info over wandel- en fietsroutes.

Voor de stadskarakters

Van alle steden in Zeeland is Domburg onze favoriet. Geniet van een pannenkoek met koffie of iets sterkers in een van de bars en restaurant die de stadskern rijk is. Liever een heerlijke garnaalkroket of verse makreel? Dan bezoek je simpelweg de viswinkel op de hoek. En stap tot slot een van de leuke, kleine winkels binnen. Geen ketens hier, maar zelfstandigen die van het kleine stadje een totaalervaring willen maken. Om de dag te eindigen (of te beginnen) kan je vanuit de winkelstraat in één ruk het strand opwandelen.

In Veere liggen oud en nieuw dicht bij elkaar. © iStock

Wie geschiedenis wil opsnuiven, moet in Veere zijn. Je duikt er in een glorieus verleden om een halve straat verder van moderne glamour aan de kleine jachthaven te genieten. Ideaal om een namiddag te slenteren door de kleine straatjes, kijkt naar de zeilboten die voorbijkomen, geniet van een terrasje en - hoe kan het ook anders in Nederland - bezoekt een typische windmolen. Veere betovert zoals een dorp uit een sprookjesboek doet.

Als het wat groter mag, dan biedt provinciehoofdstad Middelburg het allemaal. Kleine steegjes en prachtige pleinen, een volwaardige grote markt, schilderachtige gebouwen, prachtige handelspanden, kunstgalerijen en leuke winkels. Verbazend? Nee, hoor. Tot een paar eeuwen geleden, behoorde Middelburg tot de belangrijkste steden van Nederland.

Voor de cultuurliefhebbers

Zin in cultuur? Ook dan is Middelburg waar je moet zijn. De toren Lange Jan domineert het stadscentrum. Neem de 207 treden om het fantastische uitzicht op 90 meter hoog te bekijken.

En aan musea geen gebrek daar. Vooral het Zeeuws Museum spreekt tot de verbeelding. Het is een eigentijds en interactief museum, waar je de geschiedenis van Zeeland kan ontdekken. Je vindt er een uitgebreid aanbod van kunst, wandtapijten, porselein en authentieke klederdracht. Op weg naar het museum kan je ook de stadswandeling Sprekende Gevels maken, waarbij je meer dan twintig gevels met een gedicht ontdekt.

Speur in de haven van Vlissingen naar Belgische vlaggen © iStock

Wie meer gelijkenissen zoekt tussen Vlaanderen en Zeeland, moet een bezoekje brengen aan Vlissingen. Naast de oude woningen, illustreert ook de havenbuurt hoe innig de band vroeger was. Aan de loodsboten die grote schepen naar de havens trekken, wapperen nog altijd zwart-geel-rode vlaggen.

Op het eind van de De Ruijterboulevard beland je op het Keizerbolwerk. Het bastion, genoemd naar keizer Karel V, dateert uit halfweg de 16de eeuw. Hier staat ook het standbeeld van Michiel de Ruyter, een zeeheld uit de 17de eeuw bij diverse zeeslagen met als hoogtepunt de overwinning op de Engelsen in 1667.

Voor de lekkerbekken

Wie zee zegt, zegt vis en schaaldieren. Mosselen, oesters en scheermessen koop je recht uit de zee. Aan de Oosterschelde is Yerseke de plaats voor mosselen, oesters en zelfs mosselbier. Twee adressen springen meteen in het oog. In proeverij Oesterij kan je een kijkje nemen achter de schermen, in Oesterput 14 smul je zelfs met zicht op zee.

Ook Seafarm Seafood & Proeverij in Kamperland is een aanrader. Je eet er de beste vis en fruits de mer in een modern restaurant dat uitkijkt op de Oosterschelde en Stormvloedkering. De koks staan in de open keuken paraat om gasten een rondleiding te geven en vertellen een verhaal over elke vis. Die komt trouwens rechtstreeks uit de eigen groothandel, vanwaar naar heel Europa wordt geëxporteerd.

Tip: voor overheerlijke oesters moet je zelfs geen tonnen geld neertellen. Waarom niet eens zelf oesters plukken aan de stranden. Op de meeste plaatsen mag je per persoon 10 kilo verzamelen. Kijk hier voor meer info.

Niet zo'n fan van producten uit de zee? Proef dan zeker eens de andere streekproducten. De bolus (opgerold wittebrooddeeg met bruine suikerstroop) en de boterbabbelaar zijn bestaan al eeuwenlang, maar zijn nog altijd springlevend.

Voor de slapelozen

Nachtenlang wroeten en keren? Moeite om in slaap te vallen? Omdat er amper hoogbouw is op de dijken, kan het stevig waaien aan de kust. Voor sommigen is het een ritmische melodie om alsnog bij in te dommelen, voor anderen de hel.

Ook voor de Zeeuwen zelf. Toen de dijken het tijdens een noordwesterstorm op 1 februari 1953 begaven, was het complete chaos. Sindsdien slapen de inwoners zelf niet al te rustig wanneer het stormt. Het hoort dus onlosmakelijk bij het Zeelandgevoel.

In Ouwekerk, op de plaats waar de dam brak, staat nu het Watersnoodmuseum. Mensen die de ramp meemaakten, vertellen zelf over de dijkbreuk en het trauma. Ook de daaropvolgende wederopbouw en de noodzaak van waterveiligheid komen aan bod. Alleen tips voor een goede nachtrust ontbreken nog.