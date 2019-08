Oost-Europese steden zijn hip. Wie de streek wil ontdekken, kan beginnen in Warschau. De Poolse hoofdstad doorstond de voorbije eeuwen heel wat kommer en kwel. Toch is het een heerlijke stad om een weekendje te vertoeven.

Een ding is zeker: de Poolse hoofdstad heeft afgezien. In 1943 werd het Joodse deel afgebrand tijdens de Opstand in het getto van Warschau. Een jaar later werd de rest van Warschau nagenoeg volledig verwoest tijdens en na de Opstand van Warschau. Ook later, ten tijde van het communistische tijdperk, had Warschau een kwalijke reputatie in het westen. Het was een sombere stad, de inwoners onvriendelijk en nors, en er viel weinig tot niets te beleven.

Kan je toeristen aantrekken met een eclectisch samenraapsel van heropgebouwde, stalinistische en moderne gebouwen? Tot vandaag blijven de meningen verdeeld. Maar de Poolse hoofdstad heeft wel karakter. En dat maakt het de moeite om de stad te ontdekken.

Het nieuwe oude centrum

Beginnen doen we in Stare Miasto, de oude stad. Het historische centrum werd volledig verwoest, dus is oud relatief. De stad werd de voorbije zestig jaar volledig heropgebouwd op basis van oude schilderijen en foto's. Door die nagenoeg perfecte reconstructie staat de wijk sinds 1980 op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

In de oude stadskern kan je gemakkelijk een volledig dag spenderen. Laat je verleiden door het labyrint van kleine kasseistraten. Wandel naar het marktplein, bezoek het voormalig koninklijk paleis en de prachtige tuinen, kuier over de oude stadswallen, plof je even neer op een terras om de prachtige kleurrijke huizen te bezichtigen.

De achterkant van het Koninklijk Kasteel kijkt uit op de rivier Wisla © iStock

Eten en drinken is in Polen erg goedkoop, maar je moet wel geduld hebben. Véél geduld, zelfs als het niet druk is. Verschiet niet als je pas na een kwartier kan bestellen en dan nog eens twintig minuten op je drank moet wachten.

Kleine restaurantjes en bistro's met traditionele gerechten zijn alomtegenwoordig in het historische centrum. Toch kan je beter even verdwalen in de kleine steegjes om niet in een toeristische val te lopen. Ga bijvoorbeeld naar Ukryte, the hidden bar and resto. De eigenaar spreekt amper Engels, de presentatie is lomp en culinaire hoogstandjes moet je er niet verwachten. Maar je krijgt er wel de authentieke Poolse keuken: barszcz czerwony (koude of lauwe rode bietensoep met komkommer en ei), pierogi (Oost-Europese variant van dumplings), en nog wat klassiekers. De eigenaar is ongelofelijk vriendelijk en de sfeer op het pleintje is geweldig.

De Polen zijn erg trots op 'hun' Marie Sklodowska Curie © iStock

Groen, cultuur en folklore

Wie even genoeg heeft van de drukte in de stad, kan zich terugtrekken in een van de groene parken rond het oude centrum (doorheen Warschau zijn er nog veel meer). Overdag kan je bijvoorbeeld naar de Krasinskituin of het groen rond de ruïne van de Citadel van Warschau.

Onderweg passeer je ook het Maria Sklodowska-Curie Museum dat zeker de moeite waard is. Het volledige museum is gewijd aan de tweevoudige Nobelprijswinnaar en ontdekker van polonium en radium. Terug naar het oude centrum kan je langs het Multimedia Fonteinenpark. De verlichting 's avonds zorgt voor een heus spektakel.

Voor een uitgebreid diner kan je aan de rand van het historische centrum bij Enoteka terecht. Vanop het terras kijk je uit op een pleintje met fonteinen waar 's avonds de lokale bevolking verzamelen en straatartiesten een show opvoeren.

Vleeseters móeten als voorgerecht de steak tartaar bestellen. Vegetariërs hebben voldoende keuze uit gerechten met zwammen of kaas. Ook zuurkool komt in meerdere gerechten terug, zij het in een verfijnde versie. En de seizoensgebonden suggesties hebben elk een originele insteek. Of wat dacht u van oesterzwammen in bierdeeg? Ondanks de jonge leeftijd van de kelners is de bediening er schitterend.

Wie daarna nog de nacht wil induiken, trekt beter richting het nieuwere stadsdeel Powisle. De bars en dansgelegenheden tieren er welig. Aanrader: Coctail Bar Max & Dom Whisky. Laat de cocktailshakers zelf een suggestie doen, of kies een klassieker van de erg uitgebreide kaart.

Klaar voor dag twee? Dan hopen we dat je geen ontbijt nam op hotel. Die zijn behoorlijk prijzig voor wat ze aanbieden. Sinds een jaar of tien hebben de Polen ook koffiebars, brunches en ontbijtbars ontdekt. Trek naar de buurt tussen de straten Zgoda en Chmielna en kies zelf waar je zin in hebt. Uitgebreid ontbijten met koffie en sap kan al voor zeven euro.

Steps, Stalin en statige gebouwen

De tweede dag is perfect om de andere stadsdelen van Warschau te ontdekken. Die wijken zijn niet allemaal even opmerkelijk. Toch is er overal wel iets te bezichtigen. Te voet zijn de afstanden lang, maar met de elektrische step kan je vlot van buurt naar buurt sjeezen.

Het Paleis voor Cultuur en Wetenschap wordt 's nachts mooi verlicht © iStock

In het centrum staat het Paleis voor Cultuur en Wetenschap, met zijn 237 meter het tweede hoogste gebouw in Warschau. Dit geschenk van de Sovjet-Unie (lees: Stalin) was jarenlang een doorn in het oog van de natie. Sinds alle verwijzingen naar de dictator zijn verdwenen, werd het gebouw beschermd. Ondertussen werd het een uithangbord voor de hoofdstad en bij uitbreiding het hele land.

Dat Polen nog altijd een erg gelovige stad is, tonen alle kerken en de kathedraal. In tegenstelling tot België zijn er nog vrijwel dagelijks kerkdiensten en gebedsmomenten. Een echte parel is de Heilige Kruiskerk waar het gepekelde hart van componist Frederik Chopin wordt bewaard. De machtige barokke façade van de eerste domineert het straatbeeld.

Aan de overkant van de rivier Wisla heb je de alternatieve wijk Praga en de opkomende wijk Saska Kepa. Daar ligt de Sint-Floriaankathedraal, waarvan de torens kilometers ver zichtbaar zijn. Met wat geluk kan je er zelfs een Pools huwelijk meepikken.

De Sint-Floriaankathedraal © Smok Wawelski/Flickr

Overigens mag Warschau dan wel 400 kilometer van het meest nabije zee verwijderd zijn, toch vind je er bij goed weer een hoop strandbars aan de oevers van diezelfde rivier. Kuier of step over de 'boulevard' en geniet er van een glas wijn of vers getapte pint met het ruisen van het water op de achtergrond.

Omdat de rode bietensoep en deegpasteitjes je ondertussen misschien wel de oren uitkomen, is Le Cedre 84 een aanrader om je bezoek mee af te ronden. Het Libanese restaurant ligt een beetje uit het centrum, maar is zeker de moeite waard. Kies voor het menu dat de eigenaars voorstellen. De tafel is sowieso te klein voor alle koude en warme voorgerechten en verschillende hoofdgerechten om te delen.

Escaperooms

Wist je dat Warschau bekendstaat als de hoofdstad van de escaperooms? Ze hebben er tientallen die voor toeristen ook toegankelijk zijn in het Engels. Mocht je weekend gedwarsboomd worden door een felle regenbui, dan is het zeker de moeite om er een te bezoeken.