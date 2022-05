Na succesvolle samenwerkingen met onder andere Maison Kitsuné, Thom Brown en het urban sportlabel UNRUN4254 slaat Samsung nu de handen in mekaar met het toonaangevende Belgische modemerk ARTE. Want één plus één is drie. Of S22 in dit geval.

Wat is de link tussen een motorvest en eeninnoverende smartphone? Die link heet Bertony Da Silva. Een creatieve autodidact met een diploma grafisch design die in 2009 het Antwerpse modelabel Arte oprichtte. Arte is het toonbeeld van een urban modelabel, het zet zich vast in de culturen die de haar community bezighoudt, van architectuur tot muziek. Maar ook verbondenheid en innovatie leven bij het Arte cliënteel, en dus houdt de samenwerking met Samsung absoluut steek. Een samenwerking die uitmondde in een smartphonehoesje met bijpassende bud case, die een hartvormig logo - de signatuur van Arte - draagt, een smartwatchbandje voor de Galaxy Watch4 en een motorvest van katoenkeper. Een cocreatie die ontstond in de zoektocht naar een subtiele, minder voor de hand liggende verbondenheid. Als een banaal telefoontje dat uitgroeit tot een kunstzinnig gesprek. "Mensen hechten nu eenmaal meer en meer belang aan het esthetische aspect, maar beseffen tegelijk dat we technologie niet kunnen wegdenken", aldus Da Silva. "Het is duidelijk dat de creatieve geesten - zowel de modemerken als de ontwerpers in het algemeen - zich alsmaar verder verdiepen in de vraag hoe modeliefhebbers technologische producten op een coole manier kunnen dragen. Wij deden het al met onze smartphonehoesjes, die eigenlijk als tassen kunnen worden beschouwd. De intens blauwe lijn smelt samen met de grafische identiteit van Arte en is geënt op de Arte-hartjes die als schakels ambacht linken aan innovatie." Maar waarom dan precies een motorvest? Want die vest is het absolute paradepaardje van de capsulecollectie. Wel, Arte heeft de gewoonte om altijd te gaan kijken naar de heritage van producten, van designers en van technieken. Die heritage ligt in het geval van Samsung in Zuid-Korea, een land met - geloof het of niet - een belangrijke motorcultuur. Op de vest koos Da Silva voor patches van vintage Samsung logo's. "Ons team is in de eerste plaats teruggegaan naar de roots van Samsung, die in Korea liggen, en de motorcultuur die daar nadrukkelijk aanwezig is", vertelt hij. "We zijn eveneens gaan spitten in het grafisch erfgoed van Samsung, waarbij onze aandacht vooral uitging naar de ontwerpen die doorheen de jaren de revue zijn gepasseerd. Deze komen terug in de vorm van patches op het vest. Het is dus in de eerste plaats de geschiedenis van Samsung die ons heeft geïnspireerd en niet zozeer de producten zelf." Toch kunnen die producten Da Silva absoluut bekoren. Van de nightography functie over de geïntegreerde S-pen tot de batterij die tot twee dagen meegaat. "Ik heb een drukke agenda en vergeet vaak mijn telefoon op te laden", vertelt hij. "Daarom vind ik het geweldig dat je met de Samsung SS22 Ultra zo lang zonder oplader kan." Technologie en mode, innovatie en stijl, die twee zijn in het verleden niet altijd hand in hand gegaan. Toch sluiten beide communities heel nauw bij mekaar aan, zo weet ook Da Silva: "Mijn team en ik vonden het belangrijk om een collectie te creëren die visuele vernieuwing zou brengen in de technologiewereld. Arte is heel grafisch herkenbaar en dat wilden wij ook terug zien komen in deze samenwerking. Stuk voor stuk bevat de collectie-items die je écht wil dragen en hebben, los van het tech aspect. Dat de accessoires ook nog eens op maat zijn van Samsung producten, maakt de collectie van nu. Technologische producten moeiteloos integreren in je stijl, da's waar we naar streefden in deze samenwerking." Trouwens, er is niet alleen sprake van een technologische invloed op modecollecties, ook omgekeerd worden allerhande devices beïnvloed door tendenzen in de modewereld. Het is immers geen toeval dat de Samsung S22 in kleuren beschikbaar is als Burgundy rood, Phantom wit en zwart en ook nog een groentint. Online komen daar ook nog de kleuren Graphite, Sky Blue en Red bij. Het mag duidelijk zijn dat de wereld van de technologie en die van de mode-accessoires almaar dichter naar mekaar toe schuiven.