De Bierboer levert ambachtelijk gebrouwen kwaliteitsbieren aan huis, dit steeds via korte keten. Om de groei te financieren, lanceert het bedrijf een crowdlending via Winwinner.

'De Bierboer is gestart vanuit een passie voor ambachtelijke bieren van eigen bodem', zegt oprichter Michael Van Slycken. 'Big Beer heeft ervoor gezorgd dat het commercieel beschikbare aanbod verpauperd is, terwijl België net rijk is aan geweldige brouwsels. Sterker: historisch gezien was ons land met haar spannend bierlandschap steeds een voorbeeld. Wij laten liefhebbers dat diverse karakter (her)ontdekken.'

Sinds de oprichting midden 2020 kende het bedrijf een snelle groei: een stijging in omzet van maar liefst 703 procent op een jaar tijd. Nu willen Van Slycken en zijn kompaan Timy Van Roy durfkapitaal ophalen om verder te schalen.

Volgens het duo zullen ook de kleinere brouwers waarmee ze samenwerken daar de vruchten van dragen. Naarmate de Bierboer groeit, komen steeds meer mensen in contact met ambachtelijke kwaliteitsbieren en groeit de vraag naar de brouwers toe.

Crowdlending

De Bierboer is op zoek naar 150.000 euro om de operaties uit te breiden. Het opgehaalde bedrag zou gebruikt worden om bestelbusjes aan te kopen en volledig in de branding van het merk aan te kleden. Daarmee moet de zichtbaarheid in het straatbeeld groter worden. En er zijn plannen voor een mobiele bar die tijdens de zomermaanden in parken verfrissing zal brengen. De rest van het jaar wordt de bar beschikbaar voor tastings op privéfeesten en bedrijfsevenementen.

Ook het team moet groeien. 'Hoewel onze dienstverlening een fysiek karakter heeft, zien we onszelf voornamelijk als een digitale onderneming', zegt Van Roy. 'Bestellen en betalen gaat via de webshop en ook onze marketing loopt quasi volledig online. We willen de digitale poot uitbreiden met een online bierencyclopedie en andere educatieve content, een community platform voor fans van echte bieren en een mobiele applicatie.'

Het bedrijf kiest bewust voor een crowdlending campagne via Winwinner. Van Roy: 'We willen trouw blijven aan onze missie. Het aantrekken van (te) grote investeerders is een risico. We gaan liever in zee met Vlaamse particulieren. Dankzij Winwinner kunnen we hen dubbel trakteren: een mooie rente op de lening én meer heerlijke bieren.'

Op 28 september ging de campagne van start. 'We hopen dat we voor deze eerste investeringsronde kunnen rekenen op hetzelfde enthousiasme waarmee klanten op ons product reageren.'

Timy Van Roy (links) en Michael van Slycken (tweede van rechts). © .

Tot slot: ook in de data die via de website verzameld zal worden, ziet het duo een meerwaarde. Gebruikers zullen immers hun smaakpalet en voorkeuren in kaart kunnen brengen. De Bierboer zal dus een persoonlijke biercatalogus kunnen opbouwen. Die grotere geanonimiseerde datasets zullen ongetwijfeld nieuwe trends prijsgeven. 'Deze info kunnen we terugkoppelen naar onze partners waardoor ze snel kunnen inspelen op veranderende voorkeuren van de consumenten.'

