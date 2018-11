Oprichter Gentse mannenboetiek .NU: 'Zondagen zijn heilig voor ons'

Hoe kleed jij je voor je job?

KEVIN DE CONINCK: Dat hangt ervan af of we in de winkel staan, meetings gepland hebben of in Parijs zijn tijdens de modeweek. In Parijs durven we bijvoorbeeld al eens een gewaagder stuk aan te trekken dat we thuis niet meteen zouden dragen. We kiezen bijna altijd voor zwart of donkergrijs, een mooie kasjmier trui of in de zomer een sober hemd of een T-shirt met een zwarte broek. We gaan beiden natuurlijk nooit héél klassiek: er moet altijd wel ergens een hoek af zijn.

Hoe combineer je werk en privé?

DE CONINCK: Dat loopt bij ons enorm in elkaar over. Als we naar het buitenland trekken, proberen we werk en privé ook zo veel mogelijk met elkaar te combineren. Thuis bevinden onze kantoren en de showroom zich waar we wonen, dan is het moeilijk om daar een heel duidelijke grens te trekken.

Zondagen zijn voor ons heilig, dan proberen we ons volledig los te trekken van het werk. Wanneer dat niet lukt, doen we ons best om tijdens de week een dag te vinden waarop het voor ons allebei past om het hoofd even leeg te maken. Dat is niet altijd eenvoudig omdat onze agenda's er zo anders uitzien.

Ben je soms bewust offline?

DE CONINCK: Dat probeer ik af en toe te doen, maar ik merk dat dat vaak ontzettend moeilijk is omdat we voortdurend van alles op de hoogte moeten blijven en onze eigen sociale mediakanalen up-to-date moeten houden. Op zondag doen we ons best om niet toe te geven aan die druk en om even compleet los te koppelen.

Wat is het hoogste dat je wilt bereiken in het leven?

DE CONINCK: Dat vind ik een hele moeilijke vraag, omdat wij echt leven volgens het motto: the sky is the limit. We staan natuurlijk met onze beide voeten op de grond en doen alles stap voor stap, maar stilstaan is achteruitgaan. We willen met .NU nog veel meer groeien op internationaal vlak. Die groei is er nu al, maar we mikken er altijd op om onze services en producten te blijven uitbreiden. We willen een vaste speler worden op de internationale markt en voortdurend blijven innoveren.

Wat is voor jou de ultieme luxe?

DE CONINCK: Tijd kunnen vrijmaken voor vrienden en familie en genieten van de momenten die je samen beleeft.

Hoe slaag je erin om voldoening te halen uit je werk?

DE CONINCK: Ik denk niet dat er een groter gevoel van voldoening bestaat dan wanneer een klant tevreden uit de winkel stapt.

Wat is de beste carrièreles die je ooit kreeg?

DE CONINCK: Eerlijkheid, correctheid en respect vind ik de belangrijkste waarden om na te streven. Goede communicatie is echt onontbeerlijk voor een goede verstandhouding. Het is belangrijk om te luisteren naar wat de mensen waarmee je samenwerkt te zeggen hebben. Enkel met dat als basis kan je een lange, goede relatie opbouwen.