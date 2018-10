De vrouw achter het Belgische knitwearlabel Wehve: 'Mijn familie maakt deel uit van mijn werkdag'

Hoe kleed jij je voor je job?

Soms is dat gewoon een pyjama, op andere dagen kies ik voor een meer gesofisticeerde maar comfortabele outfit waarbij zowat elk detail op voorhand werd vastgelegd. Alles hangt ervan af of ik 's ochtends een lading e-mails verwerk in bed, of naar de modeweek in Parijs trek.

Hoe combineer je werk en privé?

Dat vloeit over in elkaar. Ik werk regelmatig van thuis uit buiten de normale werkuren en mijn dochters maken allebei deel uit van mijn werkdag: de jongste als het gezicht van de modeshoots voor Wehve, de oudste helpt me met zakelijke problemen. En zelfs mijn man, die chirurg is, steekt af en toe de handen uit de mouwen wanneer er last-minute een prototype aan elkaar genaaid moet worden.

Delen Werken met mensen die je bewondert en die je ook echt leuk vindt: dat is voor mij de ultieme luxe.

We proberen werk en plezier zoveel mogelijk te combineren. Zo vergezelt mijn familie me bijvoorbeeld regelmatig wanneer ik naar Uruguay of Peru trek om de wevers achter Wehve te ontmoeten.

Ben je soms bewust offline?

Ik ben niet opgegroeid in een wereld waarin ik voortdurend online moest zijn, dus soms vergeet ik sociale media volledig. Voor mij werkt het dus vaak andersom: het gebruiken van sociale media is net een pauze. (lacht)

Wat is het hoogste dat je wilt bereiken in het leven?

Op professioneel niveau wil ik iets doen dat waardevol is, waar ik trots op kan zijn en waar ik ook erkenning voor krijg. Tegelijkertijd wil ik een hechte familie grootbrengen vol mensen met zin voor avontuur.

Wat is voor jou de ultieme luxe?

Werken met mensen die je bewondert en die je ook echt leuk vindt. Nee kunnen zeggen wanneer iets niet helemaal juist aanvoelt. En af en toe de tijd kunnen nemen om een bergtop te beklimmen in de Alpen.

Hoe slaag je erin om voldoening te halen uit je werk?

Ik hou van het creatieve labeur: garens combineren, de juiste kleuren uitkiezen, een patroon ontwikkelen. En dan is er de euforische ontlading wanneer ik enkele weken later de doos kan openen die ik van mijn artisanale wevers toegestuurd kreeg. Het is elke keer weer een verrassing en meestal in de positieve zin.

Wat is de beste carrièreles die je ooit kreeg?

Mijn vader zei al heel vroeg in mijn carrière: "Maak je geen zorgen om het geld of om de exacte functietitel. Doe wat je graag doet, werk hard, en het geld en de promoties komen vanzelf." Voor mij is dat in elk geval goed uitgedraaid.