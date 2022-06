De basis van een goede fiets? Een goed zadel. Eens je een goed zadel hebt gevonden, stap je daar letterlijk niet graag meer vanaf. Dat inspireerde het ondernemerskoppel Stefan Van Ouytsel en Annelies Geukens om oude, versleten zadels op te knappen en zelfs te personaliseren. "Op een fiets van 10.000 euro kun je nu eenmaal geen flutzadel zetten."

DE KOPGROEP

Dat Stefan Van Ouytsel iets in de fietsbranche ging doen, lag voor de hand. Als fietsliefhebber en -verzamelaar heeft hij altijd al een voorliefde gehad voor alles wat met de wielersport te maken heeft. Annelies Geukens heeft door haar verleden in het bagageontwerp een passie voor creëren. En zo geschiedde. In 2003 richtten ze PinkOliv op, een ontwerpbureau dat onder andere strategieën, producten en businessmodellen maakt voor start-ups, kmo's en grotere bedrijven. Zo ontdekten ze dat ze heel sterk waren in het ontwikkelen en op de kaart zetten van nieuwe collecties en merken. Maar het prikkelde om alle touwtjes in eigen handen te hebben. "We dachten: wat we voor andere bedrijven doen, kunnen we eigenlijk ook voor onszelf doen", aldus Stefan Van Ouytsel.

...

Dat Stefan Van Ouytsel iets in de fietsbranche ging doen, lag voor de hand. Als fietsliefhebber en -verzamelaar heeft hij altijd al een voorliefde gehad voor alles wat met de wielersport te maken heeft. Annelies Geukens heeft door haar verleden in het bagageontwerp een passie voor creëren. En zo geschiedde. In 2003 richtten ze PinkOliv op, een ontwerpbureau dat onder andere strategieën, producten en businessmodellen maakt voor start-ups, kmo's en grotere bedrijven. Zo ontdekten ze dat ze heel sterk waren in het ontwikkelen en op de kaart zetten van nieuwe collecties en merken. Maar het prikkelde om alle touwtjes in eigen handen te hebben. "We dachten: wat we voor andere bedrijven doen, kunnen we eigenlijk ook voor onszelf doen", aldus Stefan Van Ouytsel. En alsof het lot er voor iets tussen zat, kwam Cycle Leather Corné op hun pad, een Nederlander die fietszadels restaureerde. Hij vroeg raad aan PinkOliv om zijn zaak op te schalen. Van Ouytsel vertelde hoe hij het zou aanpakken, mocht het zijn zaak zijn, en dat bracht Corné op ideeën. Toen hij een halfjaar later besliste de boeken neer te leggen, richtte hij zich tot het koppel met de vraag of zij de zaak wilden overnemen. Het antwoord op die vraag liet niet lang op zich wachten en al snel ontdekten ze de waarde van een goed zadel. "Je kunt de duurste, beste en mooiste fiets hebben, zonder goed, comfortabel zadel, heb je daar niets aan", aldus Stefan Van Ouytsel. Corné leerde de twee alles over zijn ambacht en materialen en zo ontstond Kontour. "Met een kleine knipoog naar de Tour de France, maar ook de letterlijke betekenis van het woord: de vormen, de omlijningen. Elk zitvlak is anders, elke contour is anders, wat ook maakt dat elke zadel anders is." De wielersport is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ga maar eens naar buiten op een zonnige zondag, en je komt ongetwijfeld fietsers tegen. En die fietsers raken vaak gehecht aan één type zadel, die misschien niet meer geproduceerd wordt als hij aan vervanging toe is. Dat is wat Kontour vandaag vooral doet: een oud zadel restaureren, zodat u zich niet moet aanpassen aan een nieuw model. Ook retroliefhebbers met een fietsverzameling komen aankloppen bij Kontour, duidt Annelies Geukens: "Zij herstellen oude fietsen in hun originele staat, dan moet daar ook het juiste zadel van vroeger bij." De echte fanaten zijn ook allesbehalve gierig wanneer het op hun stalen ros aankomt. Een fiets voor de prijs van een auto, het is geen rariteit. Maar van alles erop en eraan kun je niet spreken, volgens Stefan Van Ouytsel. "Er is vaak te weinig keuze in zadels, daarom spelen wij op die markt in. Je kunt ons het plaatje compleet laten maken." "En je kunt nu eenmaal geen flutzadel zetten op een fiets van 10.000 euro", vult Geukens aan. "Het is een totaalbeleving, iets unieks. Iedereen kan dezelfde fiets kopen uit die catalogus, maar het gepersonaliseerde zadel maakt het echt jouw fiets." En wil je nog meer personalisatie, dan kan je bij Kontour ook nog bijpassende stuurlinten bestellen. Maar hoe werkt zo'n restauratie precies? En hoelang ben je je zadel kwijt? "We proberen te mikken op een twaalftal weken, maar het hangt er natuurlijk van af wat de klant wil. We beginnen altijd met het oude leer van het zadel te halen, daarna kijken we in welke staat het schuim is en werken we dat indien nodig bij. Daarna overtrekken we het zadel met nieuw leer." Die standaardrestauratie kost ongeveer 80 euro, maar daar hoeft het niet te stoppen. Van perforaties tot lasergravering tot een 3D-reliëf, een custom zadel, volledig op maat gemaakt ligt van prijs rond 250 euro. Maar zelfs daar stopt het niet. Waar ligt de limiet dan? "Wij kunnen het zadel niet duurder maken dan 500 euro. En dan heb je echt alle toeters en bellen", aldus Stefan Van Ouytsel. Hun harde werk werd dit voorjaar beloond met een Henry van de Velde Award. Die prijs zet ontwerpers en bedrijven die design slim inzetten in de kijker. Het bevestigt dat hun producten, diensten en systemen een positieve impact op de samenleving, het milieu en de economie hebben. "We weten welke kwaliteit we leveren, maar zo'n award bevestigt dat je echt goed bezig bent, en dat betekende veel voor ons." Ze merkten ook dat ze na de award wat volgers bijkregen. "Veel mensen kenden ons niet en wisten niet eens dat zo'n zadelrestauratie mogelijk was, dus we krijgen ook een heel nieuw publiek, wat weer nieuwe deuren opent." Momenteel is het volgende doel van het ondernemerskoppel reeksen te creëren voor bijvoorbeeld wielerploegen. "Mijn grootste ambitie is moderne technieken - zoals lasergravering, 3D-printen en full-colourbedrukking - te integreren zonder het respect voor het ambacht te verliezen. Als je een reeks moet maken en we doen dat zoals nu, allemaal met de hand, dan worden die zadels verschrikkelijk duur", legt Stefan Van Ouytsel uit. "En we willen wel uniek blijven", aldus Annelies Geukens. "De kern van Kontour blijft de kleinschaligheid en de personalisatie. Dat is net wat ons onderscheidt van andere zadelmerken." Aan ambitie hebben de twee geen gebrek. Ze zijn momenteel ook op zoek naar vegan leer. "Maar dat is voorlopig nog te stijf voor het overtrekken van onze zadels. Wanneer je een zadel vastpakt, is dat leder zo belangrijk voor het gevoel van kwaliteit. En voor een product waar je waarde aan hecht, ga je automatisch meer zorg dragen, waardoor het langer meegaat en dus ook duurzaam wordt." De begrippen ecologie en duurzaamheid staan hoog op de waardenlijst van beiden. Ze willen allesbehalve afval creëren met hun business. Dat mag je gerust letterlijk nemen: alle restjes leer die overblijven na de overlapping van een zadel worden bijgehouden. "We hebben er nog geen andere functie voor gevonden, maar ik wil dat niet allemaal weggooien", lacht Annelies Geukens. "Het is wel onze ambitie daar ook nog toepassingen voor te vinden", verzekert Stefan Van Ouytsel. "Onze filosofie is en blijft dat we niets gaan maken om in het schap te leggen."