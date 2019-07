De Amerikaanse meubelketen Pottery Barn brengt een aantal meubels die te zien waren in 'Friends' opnieuw op de markt. Die collectie viert de 25ste verjaardag van de - nog altijd - populaire sitcom. Het pronkstuk is de intussen legendarische apothekerstafel.

The One with the Apothecary Table: diehard fans van Friends herinneren zich vast de aflevering uit het zesde seizoen nog. Rachel (Jennifer Aniston) koopt een apotherkerstafel bij Pottery Barn en ontdekt daarna dat haar huisgenote Phoebe (Lisa Kudrow) een hekel heeft aan de meubelgigant. Massaproductie gaat immers in tegen alles waar de excentrieke Phoebe voor staat. Ze vindt het vreselijk dat iedereen dezelfde meubels in huis heeft en vindt dat allesbehalve authentiek.

De apothekerstafel van Pottery Barn © Pottery Barn

Om de meubels te redden - pun intended - vertelt Rachel dat ze de salontafel tweedehands heeft gekocht op een rommelmarkt. Die leugen komt uit als Ross (David Schwimmer) dezelfde tafel koopt.

De aflevering bleek onbetaalbare reclame te zijn voor Pottery Barn. Bij elke heruitzending wordt de meubelgigant overspoeld met vragen van kijkers of ze de apothekerstafel nog ergens op de kop kunnen tikken. Daarom brengen ze nu een veertiendelige meubelcollectie op de markt, ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van Friends. Het pronkstuk: de apothekerstafel waar de hele aflevering rond draaide. Daarnaast bestaat de collectie ook uit kleinere items, zoals kussens en koffiemokken.

Friends liep van 1994 tot 2004. De serie is bij ons te bekijken op Netflix.