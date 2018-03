L'épicerie du Cirque kiest voor streekproducten in nieuw restaurant

Twaalf jaar en een ingeleverde Michelinster later vonden de eigenaars van het Antwerpse restaurant L'épicerie du Cirque dat het wel was geweest. Dennis Broeckx en Ellen Destuyver heropenen in mei op een nieuwe locatie, met een nieuwe naam én een nieuw concept.

L'épicerie du Cirque was immers al even niet meer het enige eetconcept dat de aandacht van de twee ondernemers nodig had. Vorig jaar openden ze zowel de lunchzaak Moss als bier- en wijnbar Bar Palmier. Maar ook Racine, waar er vooral salades en versgeperste sapjes geserveerd worden, is van hun hand.

In april komt daar dus een gloednieuwe formule bij: 'L'épicerie du Cirque - Under the Palm Trees trekt resoluut de kaart van streek- en seizoensgebonden producten en focust op akkergedreven werkwijze: wat op dat moment regionaal beschikbaar is, komt op de kaart', staat er te lezen in hun aankondiging aan de pers. Broeckx en Destuyver brengen hun nieuwe restaurant onder in de kelderverdieping van het pand waar ook Moss en Bar Palmier gevestigd zijn, wat verder in de Volksstraat.

En de vestiging waar L'épicerie du Cirque nu is ondergebracht, blijft ook niet leegstaan. Een nieuw team serveert er vanaf oktober signature dishes van de voorbije twaalf jaar en moet een nieuwe wind door de zaak doen waaien. Die taak wordt in de handen gelegd van één van Dennis' poulains, die in de nieuwe zaak als chef zal aantreden.