De 50-jarige Will Smith wordt voor het eerst het gezicht van een modelabel. Die primeur is voor het Italiaanse modehuis Moncler, vooral bekend om zijn donsjassen.

We kennen hem al als acteur, zanger, vader en influencer. Aan dat prestigieuze rijtje mag Will Smith (50) nu ook model toevoegen. De voormalige Fresh Prince of Bel-Air is voor het eerst in zijn carrière ook het gezicht van een modehuis. De eer gaat naar het Italiaanse merk Moncler. Op de eerste beelden van de campagne 'Genius is Born Crazy' draagt Smith een donsjas die het merk typeert.

'Ik geloof in de kracht van gekheid en zal een gekke droom altijd een kans geven', zegt CEO Remo Ruffini in een persbericht. 'Magie doet zich vaak ergens buiten de grenzen van het gewone voor, in de ontdekking van horizonten die maar weinigen zien. Ik ben trots dat we Will Smith hebben kunnen strikken - en wel in zijn eerste modecampagne ooit - en dat hij ons idee wou omarmen om het genie in iedereen te vieren.'

Met die laatste zin wil Ruffini ongetwijfeld meesurfen op de laatste kaskraker van Smith. In de live-action remake van de Disneyfilm Aladdin speelt hij immers 'The Genie', de blauwe geest.

Will Smith op de première van Aladdin waarin hij de blauwe geest speelt © iStock

Will Smith treedt zo in de voetsporen van zijn kinderen. Zijn zoon Jaden (21) was eerder het gezicht van een Louis Vuitton-campagne. Zijn dochter Willow (18) deed hetzelfde voor Chanel.