"Rustmomenten krijgen een prominente plek in dit vernieuwde magazine", zegt An Bogaerts, hoofdredacteur Trends Style.

Dit. Exàct dit. Dat je op dit moment de tijd neemt om even stil te staan, te zitten of - wie weet - zelfs te liggen om dit stukje te lezen. Dat is anno 2022 een vorm van luxe geworden. We hebben immers gaandeweg collectief de gave verloren om ons te concentreren op de dingen die er toe doen, op de dingen waar we blij van worden. Journalist Johann Hari formuleert het treffend in zijn nieuwe boek Stolen Focus: "Het voelt alsof onze maatschappij werd volgestrooid met jeukpoeder. We spenderen onze dagen met krabben en wrijven en verliezen zo de gave om onze aandacht gericht in te zetten." En dus gaan we op zoek naar manieren om die focus te herstellen. Een hersenmassage, iemand? Sport durft ook al wel eens te helpen, zo beweert mode-onderneemster Virginie Morobé in onze gloednieuwe rubriek 'Press Pause'. Rustmomenten krijgen een prominente plek in dit vernieuwde magazine. In de vorm van een interview, een streepje poëzie of een playlist vol ontspanning. Alles om de druk even van de ketel te halen. Ik heb het zelf heel moeilijk met niets doen. Het type dat weken uitkijkt naar een vrije dag om zich dan schuldig te voelen? Aangenaam. Ben ik niet aan het werken of met de kinderen bezig dan word ik zenuwachtig. Rust maakt me onrustig, en toch blijf ik ernaar verlangen. Ik lijk nergens de tijd voor te vinden, maar scroll gerust een uur rond op Instagram. Focus, een luxe, wees daar maar zeker van. Want wie focust kan ook beter een gefundeerde mening formuleren. Dat lees je in onze Lover/Hater rubriek. Twee chefs gaan er de confrontatie aan over natuurwijn. Ben jij een lover of een hater? Laat het zeker weten via ons nieuwe instagramaccount @trendsstylemagazine. Naast rust en focus zijn ook de traditionele, materiële vormen van luxe me niet vreemd. Ik ben zeker het type dat intens geluk ervaart bij een nieuwe handtas, een mooie bril of de perfecte jurk. Al staat dat enthousiast consumeren behoorlijk onder druk. Eco-shaming werpt een schaduw over het zorgeloze winkelen. Terecht? Zonder twijfel. Disruptief? Absoluut. De modewereld wringt zich dan ook in allerhande bochten, wég van de kleding: van de gaming-industrie over horeca tot showrooms met pretpark-allures. Is dat de oplossing voor het gigantische afvalprobleem? Ik durf het te betwijfelen. Innovatieve technieken zoals het in 3D printen van brillen, daar zit meer muziek in. Minder afval, minder energie maar daarom niet per se hogere prijzen. Want laat ons vooral niet vergeten: de vrijheid om duurzame keuzes te kunnen maken, ook dàt is vandaag de dag nog steeds, nu ja, je weet wel, een luxe.