Vergeet gin-tonic. Deze zomer slurpen we porto-tonic op het terras

Myrte De Decker Medewerker TrendsStyle.be

Het zit er al een aantal zomers aan te komen. In 2019 is het echt zo ver. De porto-tonic, of portonic onder cocktailkenners, stoot gin-tonic van de troon als favoriete aperitief op een zonnig terras. Ideaal tijdens de zwoele zomermaanden: het drankje is fris met een vleugje zoet.

Een klassieke porto-tonic met een schijfje citroen en veel ijs © iStock

'Pascalleke, ne porto!' Carmen Waterslaeghers uit FC De Kampioenen slurpt portwijn uit de Portugese regio al decennialang. Nu moeten we allemaal zwichten voor de versterkte wijn. In combinatie met tonic, welteverstaan. Goed nieuws voor de gin-tonicliefhebbers die hun tonic niet te ver moeten opbergen. Volgens de Amerikaanse sommelier Belinda Chang, die de befaamde culinaire James Beard-award won, is de klassieke witte porto-tonic met wat citroensap en takje munt nog altijd de beste versie. Maar zoals met elke cocktail of gin-tonic, kan je het drankje ook een upgrade geven. Lievere rode of rosé porto? Eetbare bloemen, bessen of citrusvruchten? Deze zomer maak je het aperitief naar eigen smaak en goesting. Wij geven je alvast het recept voor de basisversie. Dit heb je nodig: vijf cl (of 1/3) witte porto tien cl (of 2/3) tonic ijsblokjes schijfje citroen takje munt Vul een wijn- of longdrinkglas met ijsblokjes en voeg de porto toe. Vul aan met de tonic. Voeg daarna de garnering - hier citroenschijfje en takje munt - toe. Drink heel koel.