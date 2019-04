Van der Rohe's Barcelona Chair krijgt speciale editie

Dat het Bauhaus jarig is, daar kunnen we niet om heen. Wel nieuws is de heruitgave van de iconische Barcelona Chair die bovenaan het lijstje van elke designliefhebber prijkt.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld











De stoel werd ontworpen door Ludwig Mies van der Rohe tussen 1929-1931, hij was directeur van het Bauhaus van 1930 tot de sluiting van de school in 1933. Knoll brengt nu een limited edition uit van de bekende sofa. Er zullen dit jaar 365 worden geproduceerd, elke dag eentje, genummerd en met een certificaat om van deze honderdste verjaardag iets onvergetelijks te maken. De Knoll Barcelona Bauhaus 100th Anniversary Limited Edition in zwart chroom en leer in Bauhaus Green, Cream of Black (6.700 euro excl.btw) is verkrijgbaar bij Ligne Store, Koningsgalerij 14, 1000 Brussel, www.ligne.be