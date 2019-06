Hipper dan pakweg Blankenberge en meer down to earth dan Knokke: de grootste badplaats aan de Belgische kust verdient een plaatsje op uw to-dolijst voor de zomer.

Fijn met de trein

Geen gedoe met bussen of kusttrams: Oostende heeft een eigen, centraal gelegen treinstation waarmee je ecologische voetafdruk meteen een stuk kleiner wordt. Van daaruit zetten we onze tocht te voet verder naar ons bed voor de nacht, het nieuwe Hotel Cocoon (Van Iseghemlaan 21/25) in ware Hampton Beach-stijl. Het viersterrenhotel is het vierde van de West-Vlaamse hotelgroep C-Hotels, ligt vlakbij het strand en het stadscentrum van Oostende. Het heeft bovendien een heerlijk all-in ontbijtbuffet, mét niet te evenaren West-Vlaamse koffiekoeken. Na de check-in is het tijd voor het aperitief, bij pop-up strandbar Polé Polé Beach (Albert I Promenade 41): cocktails onder de palmbomen met de voeten in het zand. Lekker eten doen we bij Frenchette (Madridstraat 12), een gastrobar met als specialiteit creatieve sharing-gerechtjes.

Dagje straatkunst

Ook dit jaar gingen (inter)nationale artiesten aan de slag om Oostende van muurschilderingen en installaties te voorzien. Het thema van de vierde editie van The Crystal Ship is 'The Dictatorship of Art'. Samen met de 54 andere grote (en honderden kleinere) creaties van de drie vorige edities vormen ze een artistiek parcours door de stad. Je kan gratis het plan met de locaties downloaden via thecrystalship.org en de route te voet of per fiets verkennen. Vergeet zeker niet het overzetbootje naar Oosteroever te nemen voor een aantal imposanter werken. Eten kan er in het nieuwe (vis)restaurant Marina. Of: vaar terug naar het centrum voor lunch bij het nieuwe, hippe streetfoodconcept Mommy's Bastards. Andere tips: Cappucino Rooftop en Toope of Albrecht. Voor een goeie koffie zit je bij Fitzgerald Coffee Bar (Louisastraat 4C) goed.

Kunstwerk van The Chrystal Ship-route © Katrien Huysentruyt

Souvenirshopping

Op zoek naar een cadeautje (voor jezelf)? Maison L'Oxygène verzamelt labels als B&sh, American Vintage, Veja en ander moois. Lily (Hertstraat 5) heeft bovenop de hippe modemerkjes ook andere hebbedingen in de rekken. Idem bij Ferm (Vlaanderenstraat 5) dat trendy modelabels, interieurspullen en accessoires verkoopt én ook een volledige shop aan mannen wijdt (Sint-Paulusstraat 38).

Geen fan van streetart?

Oostende plant deze zomer nog meer fijne activiteiten, zoals:

À l'Ostendaise - Kom Proeven! Noordzeevis en lokale klassiekers op het Zeeheldenplein, 22 en 23 juni, kijk hier voor meer informatie.

Noordzeevis en lokale klassiekers op het Zeeheldenplein, 22 en 23 juni, kijk hier voor meer informatie. Zandsculpturenfestival met als thema The Lion King, Groot Strand t.h.v. Westelijke Strekdam, 22 juni t.e.m. 8 september, kijk hier voor meer informatie.

met als thema The Lion King, Groot Strand t.h.v. Westelijke Strekdam, 22 juni t.e.m. 8 september, kijk hier voor meer informatie. Hangtime 1.000 vierkante meter trampolines en een enorm ballenbad, Fortstraat 128, kijk hier voor meer informatie.

1.000 vierkante meter trampolines en een enorm ballenbad, Fortstraat 128, kijk hier voor meer informatie. Oostende Koerse paardenrennen tijdens de zomer, Wellington Hippodroom, elke maandag van 1 juli t.e.m. 26 augustus, kijk hier voor meer informatie.

paardenrennen tijdens de zomer, Wellington Hippodroom, elke maandag van 1 juli t.e.m. 26 augustus, kijk hier voor meer informatie. Ostend Beach Dance Festival de grootste beachparty van België, Klein Strand, 12 t.e.m. 14 juli, kijk hier voor meer informatie.

de grootste beachparty van België, Klein Strand, 12 t.e.m. 14 juli, kijk hier voor meer informatie. Vuurwerkfestival vanop het Groot Strand, 8 - 15 - 21 - 22 - 29 juli

vanop het Groot Strand, 8 - 15 - 21 - 22 - 29 juli Theater aan Zee - TAZ#2019 Leopoldpark en diverse locaties, 31 juli t.e.m. 10 augustus, kijk hier voor meer informatie.

Leopoldpark en diverse locaties, 31 juli t.e.m. 10 augustus, kijk hier voor meer informatie. North Sea Beer Festival met meer dan dertig brouwerijen, Leopoldpark, 23 t.e.m. 25 augustus, kijk hier voor meer informatie.

met meer dan dertig brouwerijen, Leopoldpark, 23 t.e.m. 25 augustus, kijk hier voor meer informatie. Cultuurcentrum De Grote Post voor een voorstelling (of koffie), HendrikSerruyslaan 18a, kijk hier voor meer informatie.