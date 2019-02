Travel like a pro: 8 tips om het beste te maken van luchthaven en vlucht

1. Neem een kleine stekkerdoos mee. Smartphone- en laptopbatterijen hebben de neiging sneller leeg te raken onderweg. Op sommige luchthavens is het aantal stopcontacten beperkt, met een dubbelstekker kan je vragen om het stopcontact te delen.

2. Plan je terugkeer bij aankomst. Terwijl andere reizigers bij de bagageband staan te lanterfanten, kijk jij rustig even rond waar je vertrekterminal/gate is en of er goede voorzieningen zijn. Is er een fatsoenlijk restaurant, leuke winkels, een wellness misschien? Zo heb je een beter idee van de timing en of je vooraf nog cadeautjes of eten moet shoppen. Kijk hoeveel tijd je nodig hebt om de terminal te doorkruisen en hoe lang de rit duurt van het vliegveld naar het hotel.

3. Oordopjes. Aankondigingen waarvan je 99% niet hoeft te horen, jouwende kinderen en boze ouders, CEO's die commando's blaffen in hun telefoons... Vergeet die fancy noise-cancelling-koptelefoon maar breng wel oordopjes mee. Goedkope schuimexemplaren blokkeren het geluid van een luchthaven voldoende maar je kan nog steeds alles horen. Ze dempen het lawaai gewoon wat.

4. Neem een grote sjaal - aka the Swiss Army Knife of travel - mee, ook 's zomers. Het houdt je nek warm bij airco, jezelf tijdens de vlucht (wie gebruikt dat vliegtuigdeken nu echt graag?) en je kan hem rond het kussen wikkelen. Ideaal ook om je bad hair day na een nacht vliegen onder te verstoppen.

5. GateGuru is een handige app bij de oversized terminals van vandaag. Jouw gate ligt onvermijdelijk aan het eind en je hebt geen idee of het café dat je net zag het laatste is of dat er eentje knal bij je gate ligt. GateGuru toont alle voorzieningen in elke terminal alsook wat er in de buurt van de betreffende gate ligt.

6. Zet de app van een boekingssite op je telefoon en zorg dat je creditcard/paypall-gegevens al opgeslagen zijn. Het gebeurt weleens dat je vlucht geannuleerd wordt en je een verblijf op/bij de luchthaven moet zoeken. Nog voor andere passagiers er nog maar over nagedacht hebben heb jij de beste/goedkoopste/meest fancy kamer al geboekt. No stress.

7. Wacht met boarden als je met kinderen reist. Ben je met twee, stap dan alleen in bij de pre-boarding, zo kan je ervoor zorgen je aan boord voldoende ruimte hebt voor je spullen. De ander wacht met de kinderen tot het allerlaatste moment zodat ze het vervelende gestress voor het opstijgen kunnen skippen.

8. Ga op zoek naar de ultieme reisbroek. Een goede snit, netjes, in de goede maat - je wil vliegtuigpersoneel en medepassagiers niet afschrikken - en supercomfy maar ook makkelijk in onderhoud (een propere broek voor de terugreis is wel zo aangenaam). Gezien de atleisure-mode van vandaag vind je vast iets dat hieraan beantwoordt.