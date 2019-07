Outdoormerk The North Face haalt inspiratie uit de geschiedenisboeken. Een speciale capsulecollectie viert de vijftigste verjaardag van de eerste man op de maan. De jassen, schoenen en tassen zijn te koop vanaf 17 juli.

Op 21 juli is het vijftig jaar geleden dat Neil Armstrong als eerste mens ooit een voet op de maan zette. Die gebeurtenis wordt wereldwijd herdacht met evenementen en vieringen. Ook The North Face springt mee op de festiviteitenkar. 17 juli lanceert het outdoormerk een unieke capsulecollectie, geïnspireerd op die historische verjaardag.

. © The North Face

De capsulecollectie - een beperktere collectie van ongeveer tien tot vijftien designs - werd toepasselijk "Lunar Voyage" of maanreis genoemd. Ze bestaat uit jassen, een fleece, een broek, heuptasje, rugzak en sneakers. De stuks ogen heel sober, want ze bestaan vrijwel allemaal uit slechts een kleur. Een aantal The Nort Face-klassiekers, zoals de "Nuptse" jas en "Denali" fleece, kregen voor de gelegenheid een update.

. © The North Face

Niet iedereen is natuurlijk astronaut of kosmonaut. Het verhaal achter de collectie is dan ook om gewone stervelingen die nooit een voet op de maan zullen zetten, uit te dagen. Ga naar buiten en ontdek de aarde rondom.

De items zijn slechts in een aantal Europese winkels te koop. Maar geen nood: ook op de website kan je een stuk uit de verjaardagscollectie bestellen.