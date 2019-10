Het succes van rum lijkt meer dan een hype. Zowel in supermarkten als gespecialiseerde drankhandels breidt het segment uit - vaak ten koste van het ginaanbod op de schappen. Wekelijks komen er nieuwe merken en smaken bij. 'Die verschillende smaken hebben ook vrouwen over de streep getrokken.'

Een Dark 'n Stormy, Daiquiri of de klassieke Mojito: de kans dat u er eentje zag tijdens een zwoele zomeravond is behoorlijk groot. Was het niet op een terras, dan wel op sociale media. Sinds cocktailmixers meer oog hebben voor de aankleding ervan - met een oldschool parapluutje, takje munt of een halve fruitmand op de glasrand - zijn de plaatjes erg Instagramwaardig.

En opvallend: net deze cocktails op basis van rum zijn aan een opmars bezig. Nochtans stond de sterke drank al een aantal jaren in het verdomhoekje. In tegenstelling tot whisky of cognac, vroeg niemand eentje 'on the rocks'. Wie zich toch tot rum liet verleiden, goot er een goeie scheut Cola (zero) bij. Zo was het drankje toch nog te zuipen.

Omdat de drank zo lang een belabberd imago had, was het vaak zoeken naar alternatieven voor Havana Club of Bacardi, de twee merken die jarenlang de schappen in winkels en bars domineerden. Nu de rumhype ook naar België komt overgewaaid, is dat helemaal veranderd. Nieuwe varianten met uiteenlopende smaken overspoelen de markt.

Dat blijkt ook uit de verkoopcijfers. Het IWSR, een Brits onderzoeksinstituut voor wijn en sterke drank, berekende dat het sterkedrankensegment in België en Luxemburg in het voorbije jaar met 4 procent is gegroeid. De verkoop van rum ging met 13 procent vooruit, en is vooral te danken aan de donkere en gekruide soort.

Smokkelwaar

'De voorbije jaren domineerde gin de sterkedrankenmarkt. Maar klanten raken smaken beu. Ze hadden nood aan iets nieuw', zegt Tony De Maeseneir. Vorig jaar opende hij Smokkelwaar, een speciaalzaak voor rum. De winkel telt ondertussen meer dan 100 verschillende soorten uit alle hoeken van de wereld.

'Het idee voor de shop is ontstaan omdat ik zelf erg graag rum drink', aldus De Maeseneir. 'De markt in België was lang erg klein. Online kan je dan wel rum zoeken, maar niet proeven. En dat is belangrijk. De smaak moet je bevallen.'

Tony De Maeseneir biedt meer dan 100 verschillende soorten rum aan © MDD

Wat velen niet weten, is dat je rum in vele geuren en kleuren hebt. De drank komt oorspronkelijk uit Caribische gebieden. Er bestaan echter verschillende stijlen, afhankelijk van de aanwezige kolonisator. Ja, dat leest u goed: Europeanen beïnvloedden het productieproces van rum.

De Spaanse stijl gebruikt suikerriet en heeft daardoor een relatief zachte smaak. Deze rums zijn dan ook vaak de meest toegankelijke. De Engelse heeft een gelijkaardig productieproces, maar wordt gedestilleerd in een zogenaamde pot still. Dat geeft een vollere smaak. De Franse stijl, tot slot, gebruikt (vers) suikerrietsap, waardoor de alcoholsmaak in deze soorten sterker aanwezig is. En dan heb je nog de 'spiced' rums. Een aantal van hen kreeg zelfs een fruitige toets van kokos, kaneel of banaan mee.

Ook Belgische bedrijven willen de trein niet missen. Nieuwe merken schieten als paddenstoelen uit de grond, bestaande spelers bieden meer variëteiten aan. Een van de eersten was Lester Schutters van World's End Rum. 'De basis van onze rum wordt gedistilleerd op Barbados en Trinidad, maar de afwerking gebeurt hier in Zandhoven.'

Ondertussen biedt het bedrijf zeven verschillende soorten aan. 'De vraag is de voorbije jaren enorm gestegen. Hoewel rum al eeuwenlang bestaat, verovert de drank pas nu onze harten. Het is een valabel alternatief geworden voor andere sterke dranken. Kijk maar naar de - kleinere - festivals die nu een uitgebreid aanbod hebben.'

Ode aan de smaak

Maar hoe begin je in hemelsnaam aan de zoektocht naar een rum die aansluit bij je goesting? 'Ik vraag klanten altijd welke andere dranken ze graag lusten', zegt De Maeseneir van Smokkelwaar. 'Zo kan je gerichter zoeken en bepaalde smaken uitsluiten. Daarna laat ik hen aan de fles ruiken, en tenslotte ook eens proeven.'

Een kwaliteitsvolle rum drink je best puur

'Zo heb ik ook al veel vrouwen over de streep getrokken om zich eens aan rum te wagen. Meestal stappen ze hier alleen binnen met hun partner. Dan zeggen ze al gauw: "Rum is echt niets voor mij." Als ze dan een vleugje vanille of kokos ontwaren, willen ze toch proeven. En dan zijn ze vertrokken.'

En nog een vooroordeel dat hij de wereld uit wil: dat rum alleen met cola gedronken kan worden. 'Een goede rum is heel veelzijdig. Als je die mengt met cola, neem je de smaak gedeeltelijk weg. Een kwaliteitsvolle rum drink je best puur.'

Rummieclub

Niet alleen speciaalzaken profiteren van het stijgende succes van rum. Ook supermarkten springen mee op de kar. Gin moet steeds meer plaatsmaken voor het groeiende rumaanbod.

The Kraken Black Spiced Rum bijvoorbeeld, van distributeur Jet Import, mikt dit jaar op een verkoop van 90.000 flessen. 'De voorbije jaren tonen consumenten steeds meer interesse in sterkedranken, hun kwaliteit, herkomst en smaakpatroon. Dat komt vooral door de populariteit van gin-tonic', verklaarde CEO Stefaan Bettens eerder dit jaar. 'Daardoor zijn ze veeleisender geworden, maar staan ze ook open voor variatie. Meer nog, ze gaan actief op zoek naar trends en unieke producten binnen het sterkedrankensegment. Een van die trends is de ontwikkeling van de rummarkt en dan vooral van gekruide rum. The Kraken Black Spiced Rum speelt daarin een prominente rol.'

En ook Coca-Cola heeft de hype al ontwaard. Eerder dit jaar lanceerden ze vier cola signature mixes - allen met een eigen kruidensmaakje - die ontwikkeld werden om te mixen met donkere sterkedranken. Waar u dat nog al hebt gehoord? Ongetwijfeld bij frisdrankproducenten die u verzekerden dat elke gin een unieke tonic verdiende.

Ook Coca-Cola is op de kar gesprongen © MDD