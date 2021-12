Na amper drie maanden in Antwerpen, opent Pursuit Femmes een tweede atelier in Gent. Het Belgische modelabel bewijst dat ook vrouwen willen stralen in een maatpak. 'We geven vrouwen de empowerment waar ze recht op hebben.'

Een maatpak stond lange tijd symbool voor mannelijke macht. Om op te vallen in ruimtes die door mannen werden gedomineerd, zoals de werkvloer, hesen ook steeds meer vrouwen zich in een tweedelig kostuum. Alleen: kleermakers bleven die designs door een mannelijke bril bekijken. De vrouwenafdeling bleef altijd 'het kleine zusje van'.

'Daardoor straalden die maatpakken nog altijd mannelijke energie uit', zegt Angélique Van Gils. 'Ze gebruikten dezelfde stoffen, knopen en snit. De enige aanpassing die kleermakers lange tijd deden, was de taille een beetje innemen om een figuur te creëren. Dat denkbeeld is volledig achterhaald. Op die manier voelen vrouwen zich niet comfortabel in een maatpak.'

Daarom richtte ze begin februari - samen met haar dochters Joy en Jill Van der Heijden - Pursuit Femmes op. Een modelabel door en voor vrouwen, gespecialiseerd in maatpakken. Zeggen dat die ambacht hen in de genen zit, is een understatement. Samen vormen ze immers de derde en vierde generatie van de bekende textielfamilie Van Gils. Angélique stond bovendien mee aan de wieg van het Belgische herenlabel Café Costume, met vestigingen in onder meer Antwerpen, Gent en Brugge.

Na een proefperiode van zes maanden opende Pursuit Femmes in september een permanent atelier in de Sint-Michielstraat in Antwerpen. Begin december volgde een pop-upatelier in Gent. En als ze even luidop mogen dromen, dan staat een uitbreiding naar Brussel en Amsterdam hoog op het lijstje.

Joy van der Heijden, Angélique Van Gils en Jill van der Heijden © Senne Vander Ven & Eefje De Coninck

De missie van Pursuit Femmes is het traditionele denkbeeld rond een maatpak veranderen. Een man mag dan zweren bij zwart, marineblauw of krijtstreep, voor vrouwen mag het allemaal wat frivoler. 'We spelen met snits, kleuren en texturen', verduidelijkt Van Gils. 'Van hemelsblauw tot fluogeel: de mogelijkheden zijn eindeloos.' Tijdens een persoonlijk, adviserend gesprek worden alle opties doorlopen, van model tot stof tot kleur tot type knopen. Het comfort van het vrouwelijke lichaam in al haar vormen en maten op de eerste plaats komt.

'Wat we dragen is een krachtige en essentiële tool die in het verlengde ligt van je persoonlijkheid', zegt Van Gils. 'Een maatpak straalt kracht uit. We krijgen 22-jarigen over de vloer die net afgestudeerd zijn als advocate. Vrouwen die een promotie willen of een belangrijke speech moeten geven. Zelfs een 80-jarige dame die altijd een maatpak wilde hebben en nooit de stap durfde zetten. Ons doel is om vrouwen te ondersteunen terwijl ze hun talenten benutten. We geven vrouwen de empowerment waar ze recht op hebben.'

. © Lalo + Eva

Het recept is succesvol. Dat er vele mogelijkheden zijn, is ook de ondernemerswereld niet ontgaan. Pursuit Femmes kreeg steun van Start It @KBC, een accelerator voor ondernemers met innovatieve ideeën, door hen kantoorruimte, businessadvies en een coach toe te wijzen. Voor de oversteek naar onze Noorderburen krijgt het Belgische bedrijf steun van Flanders Investment & Trade (FIT), dat Vlaamse bedrijven een duwtje in de rug geeft om internationaal uit te rollen.

'Naast die uitbreiding, willen we ons ook digitaal verder profileren', zegt Van Gils. 'Vrouwen willen stoffen voelen: dat is een deel van de ervaring. Maar we merken dat het hebben van een mooi maatpak die eerste ervaring overstijgt. Eens we de maten van een vrouw kennen, zou ze in principe ook online een tweede, derde of vierde pak kunnen bestellen. Zo kunnen we heel snel de wereld veroveren. Correctie: dat doen we al, want we hebben al bestellingen naar Zweden en Australië verzonden.'

