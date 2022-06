Hij was de bodyguard, de assistent en de rechterhand van de mysterieuze modeontwerper Karl Lagerfeld. In een biografie onthult Sébastien Jondeau de werkverslaving van Lagerfeld en zelfs diens grappige laatste woorden. Dankzij het boek, maar ook als ambassadeur en productconsultant houdt Jondeau het label Karl Lagerfeld springlevend.

Hoewel er met Lagerfelds overlijden in 2019 een abrupt einde kwam aan een modetijdperk, spreekt de man met de zonnebril en het witgepoederde haar nog altijd tot de verbeelding. Maar wie was Karl Lagerfeld nu echt? De 'Muhammad Ali van de mode' lezen we in de recente biografie Ca va, cher Karl van zijn bodyguard en persoonlijke assistent Sébastien Jondeau. Twee decennia vertoefde hij in de schaduw van het mode-icoon.

...

Hoewel er met Lagerfelds overlijden in 2019 een abrupt einde kwam aan een modetijdperk, spreekt de man met de zonnebril en het witgepoederde haar nog altijd tot de verbeelding. Maar wie was Karl Lagerfeld nu echt? De 'Muhammad Ali van de mode' lezen we in de recente biografie Ca va, cher Karl van zijn bodyguard en persoonlijke assistent Sébastien Jondeau. Twee decennia vertoefde hij in de schaduw van het mode-icoon. "Ik wilde eerst geen boek schrijven, maar ik werd door uitgevers steeds meer aangespoord om het toch te doen. Ik denk dat Karl zeker blij zou zijn met deze getuigenis, hoewel hij geen fan was van het verleden. Het is gewoon een reflectie over verschillende passages van mijn leven met en zonder hem, zonder franjes. Hij zou er ongetwijfeld met een grap op reageren, om er toch maar niet over te discussiëren. Zijn humor was enorm aanstekelijk." Sébastien Jondeau groeide op in de buitenwijken van Parijs. Zijn banlieue-attitude - hij was niet vies van een kleine winkeldiefstal, een vechtpartij en snelle motoren - stond in schril contrast met de aristocratische en excentrieke levensstijl van Karl Lagerfeld. Niet alleen de dikke fooien die hij kreeg van 'Mr Chanel', wanneer hij als adolescent werkte voor het transportbedrijf van zijn schoonvader, maar ook het leven in kastelen en villa's boordevol kunst, boeken en design prikkelde de nieuwsgierigheid van de jonge, avontuurlijke Parisien. In 1998 trok hij tijdens de zoveelste verhuisopdracht voor Lagerfeld zijn stoute schoenen aan en vroeg aan de ontwerper of hij geen baan voor hem had. De 23-jarige Sébastien mocht beginnen als loopjongen en chauffeur, en werkte zich op tot bodyguard en vertrouweling van Lagerfeld. Na enkele jaren beheerde hij zelfs diens persoonlijke onkosten, boekte private jets naar alle uithoeken van de wereld en maakte alle uitstapjes die Lagerfeld wilde maken even geruisloos als comfortabel. Geen probleem met enkele Rolls-Royces in de garage, toch? In 2015 kreeg Lagerfeld gezondheidsproblemen. Jondeau liet de medische onderzoeken van Lagerfeld op zijn naam registreren, om stil te houden dat hij prostaatkanker had. Intussen werkte de ontwerper voort alsof er niets aan de hand was. "Ik ben zelf een amateurbokser, maar hij was de 'Muhammad Ali van de mode, tombé K.-O. debout'. Hij vocht tot het einde, omdat hij een echte Duitser was. Zo zijn ze die Duitsers, ze zijn sterk en houden zich recht ondanks alles. Of hij nu met vakantie was in Saint-Tropez of in New York voor een opening van een winkel, Lagerfeld was altijd aan het werken. Dat was zijn leven, daar genoot hij van. Hij was verslaafd aan werken. Terwijl zijn zomergasten genoten van de zee en zon, was hij aan het schetsen of fotograferen. Hij vertelde me altijd dat hij alles al had beleefd." Het leven als rechterhand van Lagerfeld leek voor de buitenwereld op een ticket to heaven. De generositeit van de modeontwerper voor zijn vrienden was spectaculair, voor de buitenwereld decadent. Ook met Jondeau deelde hij ongegeneerd zijn luxeleven. "Wat hij simpel vond, vonden wij exuberant of gek. Zelf heb ik veel boeken, foto's en juwelen van Karl gekregen. Tot vandaag heb ik altijd enkele foto's en brieven van hem op zak en de eerste Rolex die ik van hem kreeg. Hij kocht vaak dure horloges voor al zijn vrienden, maar zelf kreeg hij nooit echt mooie cadeaus. De meeste mensen hadden steeds het excuus om geen geschenken te geven aan Karl, omdat het zogezegd moeilijk was iets voor hem te vinden. Daarom besliste ik in 2005 hem jaarlijks een mooi verjaardagscadeau te geven. In 2018 kocht ik een rood ceramisch horloge van Hublot. Via mijn contacten met LVMH-baas Bernard Arnault kon ik het allereerste exemplaar te pakken krijgen, zodat Karl de eerste en enige was in Parijs die dit horloge droeg. Hij was er enorm blij mee. Sindsdien heeft hij dat horloge nooit meer uitgedaan. Een tijdje later gaf hij mij zijn Audemars Piguet. Omdat het hersteld moest worden, bracht ik het naar de hoofdzetel, maar ik heb dat horloge sindsdien nooit meer teruggekregen." Een boek schrijven over je persoonlijke, intimistische band met Karl Lagerfeld, het is weinigen gegeven. Natuurlijk mag je van een bokser uit de achterbuurten van Parijs niet meteen een staaltje hoogstaande literatuur verwachten. De clash tussen zijn bescheiden achtergrond en een wereld van luxe, geschiedenis, literatuur en design is treffend. Korte zinnen, vaak met een vleugje straattaal, maken deze biografie levensecht. De wereld van glamour en fantasie staat in schril contrast met de rauwe flashbacks uit zijn harde jeugd. Ongecensureerd doet Jondeau zijn eerste seksuele ervaringen als tiener uit de doeken, beschrijft hij de soms vruchteloze relaties met zijn eerste vriendinnen en hoe zijn moeder de strijd tegen kanker verliest. Intussen lees je tussen de regels hoe hij als trouwe hond Karl Lagerfeld verdedigde in goede en slechte dagen. Zoals hij zijn cadeaus en privileges altijd deelde met zijn maten uit de banlieue, zo loyaal bleef hij aan zijn baas. "Zelf had ik geen mooie jeugd met mijn vader. Karl was voor mij een soort vaderfiguur, maar dat maakte het soms best ingewikkeld. Tegen je vader kun je veel meer vertellen dan tegen je baas." Toch vertrouwt Karl Lagerfeld zijn laatste woorden toe aan Jondeau vanuit een ziekenhuisbed. " C'est quand même con d'avoir trois Rolls et de finir dans une chambre pourrie comme ça." Net zoals Karl Lagerfeld geen alcohol dronk of drugs gebruikte, houdt Jondeau van een gezonde geest in een gezonde lichaam, af en toe met een extra dosis adrenaline. "Ik doe nog steeds aan sport, maar veel minder. Ik houd enorm van surfen, fietsen en boksen, maar ik voel natuurlijk dat ik ouder word. Ik heb meer tijd nodig om te recupereren dan enkele jaren geleden." Om zijn mannetje te staan in de Parijse jungle zette de 16-jarige Jondeau zijn eerste stappen in de bokssport. Ook tijdens zijn carrière als bodyguard nam hij deel aan verschillende succesvolle bokskampen. Het was dus niet toevallig dat Karl Lagerfeld in samenwerking met Louis Vuitton een exclusieve lederen bokszak en een paar exclusieve bokshandschoenen op de markt bracht, het perfecte geschenk voor zijn gespierde bodyguard. In 2018 lanceert Jondeau voor het label Lagerfeld een eerste herencollectie, geïnspireerd door zijn passie voor boksen, met succes. In januari dit jaar werd Sébastien Jondeau aangesteld tot productconsultant van het modelabel Karl Lagerfeld. Samen met hoofdontwerper Hun Kim brengt hij deze zomer een sportieve herencollectie op markt. Dankzij zijn atletische knowhow vormt die lijn het perfecte antwoord op alle eisen van sportieve modeliefhebbers. Van een uniseks parka die zowel gedragen kan worden in een korte als lange uitvoering, tot naadloze T-shirts, hoodies of shorts met extra opbergzakjes, elk item toont trots het logo van de herenlijn - 21, rue St. Guillaume - hier en daar opgefleurd met een fluo limoengeel accent. En de leerling heeft goed opgelet. Want net zoals Lagerfeld zijn schetsen minutieus uitwerkte voor de teams van Fendi en Chanel, zo maakt ook Jondeau gedetailleerde tekeningen om zijn ideeën te verduidelijken. "Onrechtstreeks doe ik hetzelfde als Karl. Ik ben natuurlijk geen geschoolde ontwerper, maar als kind tekende ik al veel en zat ik een tijdje op de academie. Wanneer ik teken, schrijf ik er in detail bij wat ik bedoel en met die schetsen gaat het team aan de slag. Vervolgens ga ik regelmatig naar de ateliers om het productieproces op te volgen. Het resultaat moet draagbaar, comfortabel en duurzaam zijn." De collectie, vervaardigd uit organische en gerecycleerde materialen, ligt vanaf heden te glimmen in de winkel. Karl Lagerfeld zou er trots op zijn en er wellicht een van zijn gouden quotes aan toevoegen: " I don't want to shine, I want to be brilliant."