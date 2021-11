Twintig Belgische bieren zijn bekroond tijdens de uitreiking van de European Beer Star Awards, een internationale bierwedstrijd begin november in Duitsland. De juryleden hadden de stevige taak om dit jaar 2.395 bieren uit 44 landen te beoordelen.

Vier Belgische brouwerijen haalden elk zelfs twee prijzen binnen: AB InBev, Huyghe, Atrium en Boon. Die laatste, een fabrikant van geuzebieren uit Lembeek bij Halle, kreeg een gouden medaille voor zijn geuze Mariage Parfait en een zilveren medaille voor zijn Framboise Boon. Atrium, een kleine brouwerij uit Marche-en-Famenne, behaalde een bronzen medaille voor haar The One en een gouden medaille voor haar imperial stout Onyx. Brouwerij Huyghe uit Melle zag haar Delirium Tremens uitgeroepen worden tot beste tripel Belgische stijl en de Sint-Idesbald blond werd tweede in de categorie blond Belgische stijl. AB InBev, 's werelds grootste brouwer, zag de Tripel Karmeliet van zijn filiaal Bosteels de categorie sterk blond winnen, terwijl de Hoegaarden Grand Cru tweede werd bij de tripels Belgische stijl. Daarnaast werden ook andere grote klassiekers uit de Belgische brouwerswereld bekroond, zoals Palm met een bronzen medaille en Rodenbach (Vintage) met een prijs voor beste zuur bier op vat. De overige bekroonde Belgische bieren werden geproduceerd door de brouwerijen De Halve Maan (Brugge), Het Anker (Mechelen), Wilderen (Limburg), Caulier (Henegouwen), Alken-Maes, Malheur (Buggenhout), Vander Ghinste (Oost-Vlaanderen), Roman (Oudenaarde) en door Viva Brews en Kompel.