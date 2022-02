Na 35 jaar in het vak presenteert de Belgische designer Koen Van Guijze voor het eerst zijn lichtontwerpen. De gedurfde creaties werpen een nieuw licht op armaturen, waarbij hij vaak gebruik maakt van recuperatiematerialen.

Wie al dineerde in driesterrenrestaurant 't Zilte of overnachtte in het nieuwe vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary heeft de lichtarmaturen van Koen Van Guijze al kunnen bewonderen. Ook (interieur)architecten PJ Mares, AIDarchitecten, Nathalie Deboel, PUUR en Niels Maier werkten samen met de lichtontwerper. En designlabel Serax bracht Van Guijzes eigen verlichtingslijn 'Sofisticato' op de markt.

Ondanks dat gevulde palmares, waagt de designer zich nu voor het eerst aan een tentoonstelling met een overzicht van zijn werk en collecties. In het Botanic Sanctuary hotel presenteert Van Guijze zijn eigen lichtontwerpen van de afgelopen vier jaar. Twee weekends in maart kan het publiek de unieke stukken van deze eigenwijze ontwerper ontdekken. Niet in de suites of in een van de luxueuze vergaderzalen, maar in de nog onafgewerkte, ruwe Marnixzaal waar het warme licht en het unieke karakter van de designs helemaal tot hun recht zullen komen.

De Marnixzaal van Botanic Sanctuary © Franziska Krieck

Wabi-sabi

De ontwerpen van Koen Van Guijze zijn hedendaags, nu eens speels, dan weer stoer en brutalistisch, maar telkens doordrongen van gesofisticeerde details en gemaakt van échte of authentieke materialen, zoals marmer, messing, papier, beton of keramiek. Net als in de traditionele Japanse wabi-sabifilosofie houdt Van Guijze van 'imperfectionisme'. Tegelijk schrijven de ontwerpen zich door hun minimalistische, elegante uitstraling perfect de architectuur in. Een lamp wordt door Van Guijze namelijk niet gezien als een geïsoleerd object, maar staat in relatie met zijn omgeving.

In tegenstelling tot de ontwerpen van Sofisticato - die bedoeld zijn als functionele verlichting en zelf niet te veel aandacht trekken - vallen de lampen uit de eigen collectie van Koen Van Guijze op. Ze zijn gedurfder, balanceren op de grens tussen kunst en design, en zijn vaak gemaakt van recuperatiematerialen, zoals resten marmer of onconventionele materialen uit een heel andere context. Zo liet hij zich voor zijn y-lamp inspireren door de kleuren van de radicale Italiaanse Memphis-beweging, terwijl de lamp op een speelse manier tegelijk vragen stelt bij onze huidige tijd.

Koen Van Guijze © .

De tentoonstelling is te bezichtigen van 18 tot 20 en 24 tot 27 maart Historisch pand 'Elzenveld' grenzend aan hotel Botanic Sanctuary Marnixzaal Lange Gasthuisstraat 2000 Antwerpen

