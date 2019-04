In deze reeks bevragen we ondernemende persoonlijkheden over carrière en stijl. Vandaag een dubbelinterview met Serge Silber en Philippe Vanhemelen, het dynamische duo achter het Belgische artisanale meubelmerk Marie's Corner dat het al 25 jaar lang goed doet in binnen- én buitenland.

Hoe kleed jij je voor je job?

Serge Silber: "Dit hangt volledig af van mijn humeur..... in de meeste gevallen tamelijk loose: jeansbroek met een witte hemd en sneakers... Maar soms ook iets formeler: blazer , witte hemd .... en lederen boots. Voor mij is er geen verschil qua kleding tussen werk en vrije tijd.

Philippe Vanhemelen: "Bij mij hangt het af van het programma van de dag maar ook wel van mijn humeur. In het algemeen hebben we bij Marie's Corner een no-nonsense dresscode. In mijn geval is dat een jeansbroek of een chino, een hemd en een trui. Ik draag graag witte hemden omdat je die makkelijk kan combineren met andere kleuren."

Hoe combineer je werk en privé ?

Serge Silber: "De grens tussen beide is zeer nipt en mijn werk maakt deel uit van mijn privé leven. Ik ben een harde werker en begin tamelijk vroeg. Een eerste e-mailsessie start rond zeven uur 's morgens en ik verlaat het kantoor tamelijk laat. Tijdens de weekends en op feestdagen probeer ik te genieten van mijn familie, vrienden en sportactiviteiten die een noodzaak zijn voor mijn evenwicht."

Philippe Vanhemelen: "Ook mijn professioneel leven maakt volledig deel uit van mijn privéleven. Ik werk iedere dag, ook op zaterdag en zondag, maar ik pas mijn tijdsbesteding wel aan in functie van het gezin en mijn hobby's. Alles is een kwestie van organisatie. Voor mij is ook sport erg belangrijk."

"Het beste wat mij kan overkomen is een familiereis op een plaats waar er geen goede wifi of internetconnectie is."

Ben je soms bewust offline?

Serge Silber: "Nooit echt bewust, always connected, dit is ook een verplichting wat mij betreft als ondernemer. Maar ik ben ook een echte levensgenieter en zorg ervoor dat tijdens mijn vrije tijd - onder vrienden of familie - mijn smartphone buiten oogbereik is. Het beste wat mij kan overkomen is een familiereis op een plaats waar er geen goede wifi of internetconnectie is."

Philippe Vanhemelen: "Ik moet toegeven dat ik heel wat moeite heb om offline te zijn. Eerlijk: ik kan dat eigenlijk niet. Ik zou zelfs bang worden om niet op de hoogte te zijn van wat er in het bedrijf gebeurt. Ik denk niet dat ik verslaafd ben want ik kan evengoed van de vakantie genieten. Maar ik wil wel online kunnen gaan wanneer ik daar zelf zin in heb."

Wat is het hoogste dat je wilt bereiken in het leven?

Serge Silber: "Een geslaagd professioneel leven maar niet ten koste van mijn privéleven. Een hecht gezin met nauwe band met mijn echtgenote en kinderen, tijd en aandacht voor mijn vrienden. Mijn ultieme droom. Een Marie's Corner Hotel !"

Philippe Vanhemelen: "Een goede balans vinden tussen werk, familie, vrienden en hobby's. Het leven zit vol rijkdom en diversiteit, daar hou ik van. Er is zoveel te beleven, te zien, te delen met mensen van wie je houdt. Vandaag de dag ben ik nog niet op het punt dat ik die balans bereikt heb, het blijft dus een levensdoel."

Wat is voor jou de ultieme luxe?

Serge Silber: "Dat heb ik even kunnen ervaren tijdens mijn laatste reis in Holbox: kiezen wat je echt wil doen, tijd nemen voor jezelf en wie je graag ziet. Do whatever you wanna do, and not what they expect you to do."

"Durf! Kom uit je comfortzone. Door vooruit te gaan en uitdagingen te aanvaarden, leer je bij."

Philippe Vanhemelen: "De tijd kunnen nemen om dingen te doen die je graag doet. Wat het ook is dat je doet, echte luxe is daar volop van kunnen genieten en er de tijd voor hebben."

Hoe slaag je erin om voldoening te halen uit je werk?

Serge Silber: "Passie was altijd al, en is nog steeds, mijn drive. Ambitie hoort er zeker bij: een gecontroleerde groei voor Marie's Corner op zeer sterke funderingen. Ook: voldoening en een leuke atmosfeer met mijn medewerkers, klanten en leveranciers. Marie's Corner maakt echt deel uit van mijn sociaal leven."

Philippe Vanhemelen: "Het gevoel hebben dat we dingen verbeteren. Dat kan gaan om processen, het welzijn van de werknemers van Marie's Corner, de kwaliteit en de stijl van de modellen die we creëren of de spirit en het imago dat het bedrijf uitstraalt."

Wat is de beste carrièreles die je ooit kreeg?

Serge Silber: "Falen. Onze grootse overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan, aldus Confucius. Oriënteer je op mensen die het vertrouwen waard zijn en niet diegenen die hun kennis spuien."

Philippe Vanhemelen: "Durf! Kom uit je comfortzone. Het is door vooruit te gaan en door uitdagingen te aanvaarden dat je bijleert."

Meer info: www.mariescorner.com