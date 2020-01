De bekende Belgische ontwerper Raf Simons brengt eigen sneakers op de markt. Die creatieve uitstap krijgt de toepasselijke naam Raf Simons (Runner). De primeur is voor de fashionweek in Parijs. Daar worden de modellen uit de collectie voor herfst/winter 2020 voorgesteld.

Helemaal nieuw is de overstap van de kleding naar schoenen niet voor Simons. In het verleden werkte de designer al samen met Adidas. Daar gaf hij de bekende modellen Stan Smith en Ozweego een make-over. Toch komt de aankondiging een beetje onverwacht, nu de meeste designers teruggrijpen naar klassieke mannenschoenen.

Battlestar Galactica

Simons zal volgende week tijdens de modeshow van zijn eigen, gelijknamig label op de Parijse mannenmodeweek de collectie voorstellen. Die zal bestaan uit acht modellen met namen als Solaris, Antei, Cylon, Orion en 2001 die verwijzen naar de serie Battlestar Galactica en de film 2001:A Space Odyssey.

Beelden van de sneakers bestaan nog niet. Uit de aankondiging blijkt wel dat de schoenen uit suède, leder, technische innovaties en uitgesproken kleuren zullen bestaan. En wie zelf een paar wil aanschaffen, moet nog langer wachten. Pas tussen juni en september worden de sneakers in de winkel verwacht.

Helemaal nieuw is de overstap van de kleding naar schoenen niet voor Simons. In het verleden werkte de designer al samen met Adidas. Daar gaf hij de bekende modellen Stan Smith en Ozweego een make-over. Toch komt de aankondiging een beetje onverwacht, nu de meeste designers teruggrijpen naar klassieke mannenschoenen.Simons zal volgende week tijdens de modeshow van zijn eigen, gelijknamig label op de Parijse mannenmodeweek de collectie voorstellen. Die zal bestaan uit acht modellen met namen als Solaris, Antei, Cylon, Orion en 2001 die verwijzen naar de serie Battlestar Galactica en de film 2001:A Space Odyssey.Beelden van de sneakers bestaan nog niet. Uit de aankondiging blijkt wel dat de schoenen uit suède, leder, technische innovaties en uitgesproken kleuren zullen bestaan. En wie zelf een paar wil aanschaffen, moet nog langer wachten. Pas tussen juni en september worden de sneakers in de winkel verwacht.