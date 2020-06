Een evenwicht vinden tussen werken en stijlvol leven: in deze rubriek vragen we ondernemers hoe zij dat klaarspelen. Deze week brachten we een bezoek aan het atelier van Chanel Kapitanj, ontwerpster en metaalbewerkster.

'Al van toen ik nog een kind was, vinden mensen mij heel stil. Dat ik weinig praat, heeft er wellicht toe bijgedragen dat ik een artistieke weg ben ingeslagen. Dankzij mijn creaties kan ik me op een andere manier uitdrukken dan met woorden. Mijn ontwerpen spreken voor zich.'

Nadat ze een master industrieel design behaalde, volgde Chanel Kapitanj - geboren in Luik in 1992 - een opleiding lassen, om nadien haar eigen ontwerpstudio en atelier voor metaalbewerking op te richten. 'Een designer tekent en ontwerpt stukken. Ik wou ook aan de andere kant staan en deel uitmaken van het productieproces in het atelier.' Chanel voert haar creaties van staal, messing en koper op bestelling en op maat uit voor particuliere of zakelijke klanten. Ze gaat daarbij minimalistisch en nauwkeurig te werk.

Is het moeilijk om te werken in een sector die gedomineerd wordt door mannen? 'Ik heb nog nooit grote problemen ondervonden. In onze branche zijn de meeste mensen relatief ruimdenkend en begripvol. Toch moet je je als (jonge) vrouw voortdurend laten gelden en tonen wat je in je mars hebt. Als ze mij eenmaal aan het werk zien, laten mijn collega's al snel hun vooroordelen varen. Bij klanten ligt dat wat ingewikkelder: ze gaan soms familiairder met mij om dan met een man.'

Hoe combineer je werk en privé?

Kapitanj: 'Werk en privé lopen soms in elkaar over. Het gebeurt wel eens dat ik 's nachts doorwerk als ik met een project bezig ben. Gelukkig hebben we een groot huis. De overlast blijft dus beperkt voor mijn partner. Zij heeft een vaster uurrooster en helpt me af en toe. Sinds ik zelfstandige ben in hoofdberoep, heb ik bijna geen vakantie genomen. Neem ik wel vrijaf, dan voel ik me daar schuldig over en stijgt de stress beetje bij beetje. Maar dat vind ik niet zo erg, want ik heb van mijn passie mijn beroep gemaakt.'

In deze digitale wereld zijn we constant bereikbaar. Ga je af en toe bewust offline?

Kapitanj: 'Nee. Ik ben constant op zoek naar inspiratie op Instagram en Pinterest. Ik volg de pagina's van designers, architecten en tijdschriften als Dezeen en Minimalissimo.'

Hoe ziet jouw werkoutfit eruit?

Kapitanj: 'Normaal gesproken moet ik tijdens het lassen in mijn atelier kleren van onbrandbaar katoen dragen om te voorkomen dat ik brandwonden oploop of me pijn doe. Dat is bij voorkeur ruime kleding zodat lasspetters niet in mijn schoenen kunnen komen. Maar ik moet toegeven dat ik de veiligheidsregels niet altijd even goed respecteer. Ik draag vaak een skinny jeans en een oude trui tijdens het lassen.'

Op welke manier haal je voldoening uit je werk?

Kapitanj: 'Door mooie foto's te maken van een project dat klaar is. (aarzelt) Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik moet toegeven dat ik niet vaak tevreden ben over mijn werk. Als de klanten blij zijn, ben ik dat uiteraard ook. Maar wat ze vragen, sluit niet altijd aan bij mijn wereld. Het voordeel van dat soort opdrachten is dat ze mij financieel in staat stellen meer persoonlijke en risicovolle projecten aan te nemen, en prototypes te maken die hopelijk ooit door een merk op de markt worden gebracht.'

Make-uptafel, persoonlijk project © Chanel Kapitanj

Wat is voor jou het toppunt van luxe?

Kapitanj: 'Materiële luxe: me designmeubels kunnen permitteren. Onlangs heb ik een gieter van Hübsch gekocht voor mijn planten - monstera's en cactussen. We hebben trouwens een huis gekocht dat volledig moet worden gerenoveerd. We zijn het pand aan het opknappen, maar we wonen er al in. We doen alles zelf, stap voor stap. Ik kan ons toekomstige interieur dus volledig zelf bepalen, de ruimtes indelen zoals ik wil, de woonkamer, de keuken, de badkamer inrichten ... Een echte luxe voor mij.'

Wat wil je op professioneel vlak bereiken?

Kapitanj: 'Ik zou later graag op grotere schaal werken. Een groter atelier hebben, eventueel wat mensen tewerkstellen, meer persoonlijke projecten realiseren, meubels ontwerpen voor bekende mensen. Ik hoop ook stukken te kunnen verkopen en tentoonstellingen te houden in kunstgalerieën in het buitenland. Parijs en New York bijvoorbeeld zijn twee steden die me doen dromen.'

Wat is de belangrijkste les die je getrokken hebt uit je carrière tot nu toe?

Kapitanj: 'Dat je niemand kunt vertrouwen. Het klinkt misschien als een cliché, maar hoe succesvoller ik word, hoe meer ik daarvan overtuigd ben. Je moet trouwens altijd blijven vooruitgaan en je niet laten kloppen. Ik wil me constant blijven ontwikkelen en tegelijk mijn werk met veel plezier uitvoeren. Ik probeer altijd verder te kijken, zowel als het gaat om mijn ontwerpen als om de mogelijkheden om mijn werk uit te voeren.'

De creaties van Chanel Kapitanj zijn te bewonderen op twee tentoonstellingen in Luik. D'hier et de deux mains, in het Maison des Métiers d'Art Concept van de tentoonstelling: stukken uit de collectie van het Museum van het Waalse Leven naast werk van hedendaagse ontwerpers plaatsen. Waar? Maison des Métiers d'Art, rue des Croisiers 7, 4000 Luik. Wanneer? Vrijdag 28 augustus tot zaterdag 24 oktober 2020. Vernissage? Voorlopige datum: donderdag 27 augustus 2020 om 18 uur (to be confirmed). Drie weken lang loopt er ook een tentoonstelling in het Design Station. Waar? Design Station, Rue Paradis 78, 4000 Luik. Wanneer? Maandag 28 september tot en met vrijdag 16 oktober 2020.

