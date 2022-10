De autowereld is volop in beweging. CUPRA is een nieuw automerk uit Barcelona dat handig inspeelt op die evolutie. Hou je van een merk dat disruptief, rebels en onconventioneel is? Dan is CUPRA een goede match. De jongste telg binnen de Volkswagen Group koestert bovendien grote ambities voor de volgende jaren.

Je ziet ze steeds vaker rijden op onze wegen: de sportieve modellen van CUPRA. Ze vallen op door hun origineel design, dat zuiders en dynamisch oogt. CUPRA is spannender dan de gebruikelijke massamerken en toch toegankelijker dan de dure premiummerken. Vandaag bestaat het CUPRA-gamma uit de Formentor (SUV-coupé), de Leon (vijfdeurs en break), de Ateca (SUV) en de Born (elektrische hatchback).

Voor een CUPRA-rijder is niet alleen een stijlvolle uitstraling belangrijk, maar ook het rijplezier. En dat geldt voor alle motorisaties, of je nu kiest voor een benzine, diesel, plug-inhybride of zuiver elektrische CUPRA. Kijk bijvoorbeeld naar de Formentor, momenteel de bestverkopende CUPRA. Dat is een knappe SUV-coupé die niet meteen in een hokje past. Hij koppelt de voordelen van een prestatiegerichte auto aan de kwaliteiten van een SUV. De Formentor e-HYBRID levert 204 pk en zelfs 245 pk in de sportieve VZ-uitvoering (wat staat voor Veloz of 'snel' in het Spaans). Liever een Formentor met benzine of diesel? Dat kan ook.

Born to be electric

Met de Born is CUPRA de weg naar volledige elektrificatie ingeslagen. Tegen 2030 wil CUPRA evolueren naar een constructeur van zuiver elektrische modellen. De Born haalt een mooi rijbereik van maximaal 540 km (met batterijpakket van 77 kWh). Hij is niet alleen 100 procent elektrisch, maar ook 100 procent fiscaal aftrekbaar voor bedrijven én 100 procent CO2-neutraal. Daarmee bedoelen we dat CUPRA in de toeleveringsketen en bij de productie hernieuwbare energie gebruikt en de resterende energie compenseert met milieu-investeringen.

Over investeringen gesproken: CUPRA heeft zeer ambitieuze toekomstplannen. Om de Spaanse productievestigingen te elektrificeren, is maar liefst 7 miljard euro voorzien. "Ons doel is om op middellange termijn 500.000 wagens per jaar te leveren en onze internationale expansie voort te zetten in nieuwe markten en segmenten", zegt Wayne Griffiths, CEO van CUPRA.

Nieuw trio

Als voorsmaakje presenteerde CUPRA alvast drie nieuwe concepten van volledig elektrische modellen die tegen 2025 op de markt komen. De CUPRA Terramar is een SUV op maat van gezinnen of mensen die houden van ruimte. Hij introduceert de vernieuwde designtaal van CUPRA in 2024. Naast klassieke benzinemotoren staat ook een plug-inhybride met elektrisch rijbereik tot 100 km op het programma.

De CUPRA Tavascan, de tweede nieuwkomer, wordt de eerste zuiver elektrische SUV van het merk. "Onze droom wordt werkelijkheid: de CUPRA Tavascan wordt aan het gamma toegevoegd. Hij is ontworpen en ontwikkeld in Barcelona en wordt in 2024 beschikbaar", zegt Wayne Griffiths. De Tavascan krijgt het silhouet van een coupé, met de présence van een sportieve SUV.

Last but not least betreedt CUPRA in 2025 het segment van de elektrische stadswagens met de vier meter lange UrbanRebel. "De CUPRA UrbanRebel wordt de komende jaren het grootste project voor CUPRA, want dit model is de sleutel voor onze transformatie tot een volledig elektrisch merk. CUPRA heeft binnen de Volkswagen Group een leidende rol voor de ontwikkeling van modellen die duurzame, stedelijke mobiliteit bereikbaar maken", zegt Werner Tietz, vicepresident bij CUPRA.

