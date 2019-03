Martin Resch EMEA Product Manager Garmin: "Denk nooit dat je er al bent, kijk uit naar iets wat je nog kan leren"

In deze reeks bevragen we ondernemernde persoonlijkheden over carrière en stijl. Deze week: Martin Resch, EMEA Product Manager en projectleider bij Garmin: "Werk en privé in balans houden? Dat lukt goed, als je het mij vraagt - mijn familie ziet het misschien anders."

Hoe kleed jij je voor je job?

"Er is een klein verschil met voor de lancering van de Marq-collectie omdat we nu ook premium shops bezoeken, maar doorgaans draag ik mijn fietstruitje op weg naar het werk. Ik fiets elke dag 100 km van en naar het werk, daar heb ik een kleerkast met wat ik normaal draag. Veel polo's en jeans, vooral casual. Op zakenreis draag ik wel pakken en hemden."

Hoe combineer je werk en privé?

"Dat lukt goed, als je het mij vraagt - mijn familie ziet het misschien anders. Ik werk veel maar eens ik thuis ben en over de drempel stap ben ik ook echt daar. Ik reis ook veel maar het voordeel is dat ik het Garmin-team als familie beschouw. In de loop der jaren, door zo veel samen te werken, zijn de relaties echt heel hecht geworden. Als ik naar Scandinavië vlieg, voelt het alsof ik daar familie ga bezoeken. Ik ga met collega's mee naar huis, ga op in hun familie."

"Ik werd een beetje in het golfen gedwongen maar wanneer ik de club vastheb en die verdomde bal probeer te raken, gaat het nog alleen over de bal en ik"

Ben je soms bewust offline?

"Niet bewust, en ik mis het ook niet. Ik kan me ervan afsluiten als ik over dingen moet nadenken. Ik fiets heel veel, ik zit soms echt uren op de fiets, voor mijn gezin opstaat of op weg naar het werk, en die tijd is echt mijn quality time, een periode dat ik deconnecteer. Maar ik blijf wel data registreren, probeer mijn tijd te verbeteren en er nog beter in te worden, dus ik ga niet echt helemaal offline. Ik ben bij Garmin ook verantwoordelijk voor het golfsegment. Nu: ik ben geen typische golfer, ik werd er een beetje in gedwongen, ik apprecieer het sfeertje dat errond hangt niet echt. Maar: het enige moment dat ik niet nadenk over het werk of mijn gezin, is wanneer ik de golfclub vastheb en die verdomde bal probeer te raken. Dan ben ik echt 100% daarop geconcentreerd. Het zijn drie uur die enkel gaan over de bal en ik."

Wat is het hoogste dat je wilt bereiken in het leven?

"Ik wil een goeie vader zijn voor mijn kinderen en een goeie man voor mijn vrouw. En een goed kind naar mijn ouders toe. Dat zijn dingen die je persoon raken."

Hoe slaag je erin om voldoening te halen uit je werk?

"Werken bij Garmin, met al die coole producten, is op zich al een grote professionele beloning."

Wat is voor jou de ultieme luxe?

"Dat vind ik een moeilijke, we leven al te midden van heel wat luxe, waar we ons zelfs niet meer van bewust zijn. Ik leid een geprivilegieerd leven, niet dat ik met een Porsche rij of zo, maar dat is de perceptie in vergelijking met het leven van heel veel andere mensen. Ik ben me daar erg bewust van en herinner mezelf er voortdurend aan. Het is een grote bron van plezier en voldoening voor mij. De ultieme luxe is me dat realiseren en ervan kunnen genieten."

Wat is de beste carrièreles die je ooit kreeg?

"Oriënteer je steeds op mensen die beter in iets zijn dan jij. Denk nooit dat je er al bent, kijk uit naar iets dat je nog kan leren en verbeteren. Mezelf ontplooien is iets dat me enorm vooruitgeholpen heeft."