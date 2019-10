Na Amsterdam opent Wahts een winkel in het hartje van Antwerpen. Het Nederlandse kledingmerk wil klanten zo 'de gelegenheid bieden om zich ook offline door het merk te laten inspireren'.

Tot het einde van het jaar is de winkel in de Schutterhofstraat een pop-up. 'We zijn al een tijdje online actief op de Belgische markt en verkrijgbaar bij een aantal multibrandstores, maar we willen de Belgische klant ook de gelegenheid bieden zich offline door het merk te laten inspireren', zegt medeoprichtster Karin Kostense.

Clicks & bricks

Als de pop-up succesvol blijkt, volgt er waarschijnlijk een permanente winkel. Die strategie hanteerde het mannenmodemerk ook in Amsterdam. Daar opende de eerste stenen winkel van Wahts in april de deuren. 'We hebben daar ervaren hoe belangrijk het is de 'clicks' te ondersteunen en versterken met 'bricks'', aldus het persbericht.

. © Wahts

Wahts bestaat sinds 2012. Het merk richt zich op kleding die op elk moment van de dag functioneel en comfortabel moet zijn. 'De brand store dragen hun steentje bij om dit concept nog eter aan de klant uit te leggen en te laten zien', verduidelijkt Kostense. In België wordt het merk ook verkocht bij La Maison Degand (Brussel), Sprezzatura (Gent) en ICE (Knokke).