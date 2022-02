Lapland spreekt al jaren tot de verbeelding. In tegenstelling tot wat de naam je doet vermoeden is Lapland namelijk geen land, maar de regio die zich uitstrekt van Noord-Noorwegen tot West-Rusland. De mysterieuze naamgeving is slechts een van de vele redenen waarom de bestemming rechtstreeks uit een sprookjesboek lijkt te komen. 's Winters of 's zomers, boven de poolcirkel gaat elk jaargetijde gepaard met een vleugje magie.

Warme harten in -25° C

Zodra het vliegtuig landt, lijk je op een andere wereld te zijn: een dikke laag sneeuw verwelkomt je en al snel voel je een koude gloed op je gezicht. Niet onlogisch, want de temperatuur kan hier ver onder de 0° C zakken. Scandinaviërs opperen wel eens dat slecht weer niet bestaat, alleen slechte kledij. Met dat motto in het achterhoofd kan je, weliswaar goed ingepakt, de winterkou trotseren. Dat gaat verbazend makkelijk want de unieke activiteiten en adembenemende uitzichten zijn hartverwarmend mooi.

Gezellige wintersportdorpjes of lodges ver weg van de bewoonde wereld, Lapland heeft het allemaal. Hier komen kinderdromen uit: breng een bezoekje aan de enige échte Kerstman en zijn rendieren. Ook adrenalinezoekers kunnen zich uitleven: laat je voorttrekken door een roedel husky's of raas over bevroren rivieren met de sneeuwscooter. Na een dag vol avontuur kom je tot rust in de sauna, een onderdeel van de dagelijkse routine, en kan je culinair genieten. Vergeet niet om af en toe naar buiten te kijken, want de kers op de taart is pas voor na het diner: met een beetje geluk krijg je het magische noorderlicht te zien.

Eindeloze dagen

Lapland in de zomer: paradijs voor wandelliefhebbers

Even naar buiten kijken loont niet alleen in de winter. 's Zomers is het de middernachtzon die de hemel in een kleurenpalet van roze, rode en oranje tinten hult. De zon zakt deze tijd van het jaar langzaamaan naar beneden maar gaat niet onder, ze flirt louter met de horizon. Een zonsondergang die oneindig lijkt? Het bestaat in Lapland! Je dagen worden zo extra lang en dat is maar goed ook: hier valt ontzettend veel te beleven.

Lapland is de perfecte zomerbestemming voor wie graag natuur, cultuur en sportieve activiteiten combineert. Vanuit je blokhut aan het meer kan je meteen het water op met de kano, of haal je wandelschoenen boven en ontdek de prachtige nationale parken. Het alleen-op-de-wereldgevoel overvalt je hier meer dan eens: naast rendieren, talloze vogelsoorten, vosjes en lynxen lijk je de duizenden meren en hectares aan bossen wel voor jezelf te hebben. Dit is slow travel op z'n best.

Zeemzoete dromen

's Morgens gewekt worden met het zonlicht dat door de ramen binnenvalt, 's avonds gaan slapen onder de middernachtzon, een heldere sterrenhemel of misschien zelfs het noorderlicht... Zelfs overnachten wordt onvergetelijk in Scandinavië.

Bij Nordic verblijf je telkens in charmante lodges, midden in de aurorazone en ver weg van alle toerisme. Welkom thuis!

Lapland View Lodge

In de Lapland View Lodge staat het uitzicht centraal, ook in je eigen chalet

Deze Zweedse lodge heeft in de winter van 2021 zijn deuren geopend. Splinternieuw, modern en adembenemend mooi. De cabins zijn verspreid tegen een heuvel aangebouwd waardoor je een adembenemend uitzicht hebt over de Lapse wildernis. In het restaurant geniet je van culinaire hoogstandjes, in de spa van welverdiende ontspanning en in beide kan dat fenomenale uitzicht natuurlijk niet ontbreken.

Pinetree Lodge

De Pinetree Lodge is de ideale uitvalsbasis voor winter- en zomeractiviteiten in de wildernis © Michael Törnkvist

De Pinetree Lodge ligt pal aan het meer van Särkimukka, een klein dorpje in Zweeds Lapland. In het dorpje wonen slechts een handjevol mensen, waaronder de uitbaters van de lodge, terwijl er meer dan 200 husky's leven. De enorme huskykennel staat centraal bij deze lodge: de enthousiaste viervoeters kunnen niet wachten om met jou op avontuur te gaan.

De ligging aan het meer biedt in elk seizoen talloze mogelijkheden voor activiteiten én het is de ideale plek voor het spotten van het noorderlicht. Na een dag vol avontuur kan je heerlijk ontspannen aan het haardvuur of nagenieten in de Brown Bear Bar.

Aurora Mountain Lodge

Bij de Aurora Mountain Lodge leer je de Sami en hun rendieren kennen

Bij de Aurora Mountain Lodge gaan de feeërieke bossen over in ruwe hooglanden. De eerste hoge bergen aan de Noors-Zweedse grens schitteren bij helder weer op de achtergrond. Hier bevind je je midden in de Sami cultuur: je kijkt uit op de Nunasvaara, hun heilige berg. Wil je het laatste inheemse volk van Europa leren kennen? Dan is deze lodge de perfecte uitvalsbasis.

In de lodge is het heerlijk thuiskomen nadat je de omgeving verkend hebt. Het grote haardvuur in het midden van de lounge is het centrale punt om de mooiste verhalen te delen met elkaar.

De Valkea Lodge

Na de sauna afkoelen in een ijsbad? Deze traditie moet je geprobeerd hebben

Ook in Fins Lapland kan je verblijven in een van de lodges. Fins Lapland trekt iets meer toeristen dan Zweeds Lapland. Vooral in de gezellige wintersportdorpjes is het gezellig druk. Toch kan je ook in Fins Lapland even ontsnappen van alle drukte: in de Valkea Lodge verblijf je midden in de wildernis en beginnen alle Lapse avonturen pal voor de deur.

Je slaapt in een Finse blokhut die van alle gemakken is voorzien. Je kan zelfs kiezen voor een blokhut met privésauna. Er is ook een algemene sauna, direct aan het meer. 's Winters kan je - geheel naar Fins gebruik - na de sauna afkoelen in een icehole in het meer. Wie durft het aan?

Upgrade je reis met een unieke overnachting in het drijvende wellnesshotel, Arctic Bath

Nordic-tip: maak je verblijf in Lapland compleet met een unieke overnachting. Slapen in een drijvend hotel, de kindertijd herbeleven in een gigantische boomhut of het noorderlicht spotten vanuit een houten tipi? Of liever back-to-basics naar een wildernishut zonder voorzieningen? Je bent bij Nordic aan het juiste adres voor een magische beleving, elk uur van de dag.

Met Nordic naar het magische Lapland

Nordic is dé referentie voor reizen naar het Hoge Noorden en ver daarbuiten. Onze Travel Designers zijn een voor een ontzettend gepassioneerd en kennen de bestemmingen als hun broekzak. Met veel vakmanschap vertalen ze jouw wensen en noden naar een op maat gemaakt reisvoorstel. Dankzij de rechtstreekse vluchten vanuit Brussel en Amsterdam kom je voordat je het weet aan in Lapland waar bossen, meren en fantastische eilandengroepen je opwachten. De reis van je leven begint op Nordic.be.

