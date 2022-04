Dat is de unieke ervaring die The Botanist je bezorgt. The Botanist is de eerste gin die op ambachtelijke wijze gedistilleerd wordt in de Bruichladdich-distilleerderij op Islay, het wilde eiland dat zich in de Hebriden voor de kust van Schotland bevindt.

Een exclusieve mix van 22 planten

The Botanist dankt zijn uniekheid aan de 22 lokale planten (bessen, bloemblaadjes en bladeren) die zorgvuldig zijn geselecteerd als unieke aanvulling op de negen basisingrediënten die de meeste gins bevatten. De 22 eilandplanten worden allemaal door de seizoenen heen op hun optimum geplukt. Ze worden op een eerlijke manier en met de hand geoogst langs de heuvels, kustlijn en moerassen van Islay. Vervolgens worden de planten zorgvuldig gedroogd, waarna ze langzaam en onder lage druk worden gedistilleerd met Islay-bronwater in een distilleerketel die speciaal voor The Botanist werd ontwikkeld. Het resultaat is een gin die volledig geworteld is in het terroir en de seizoenen van het Schotse eiland.

Subtiele en verscheiden smaken

The Botanist verrast met een complexe en delicate smaak en is daarmee een ware weerspiegeling van de wilde ziel die Islay kenmerkt. De veelzijdige smaak onderscheidt zich overduidelijk van andere gins en onthult zich geleidelijk. De verscheidenheid aan ingrediënten en het distillatieproces maken van The Botanist een gin vol verrassende tonen: bloemig, fris, citrus, zoet, kruidig, aromatisch, aards... Die veelzijdige smaken dragen allemaal hun steentje bij tot de perfecte, geslaagde alchemie. De inspirerende gin blijft ver weg van conventies en geeft elke proever de kans om zijn eigen ervaring te ontwikkelen en beleven. De authentieke drank wordt daarenboven gebotteld in een prachtige fles bekleed met de Latijnse namen van de planten die bij de productie komen kijken.

De kunst van het serveren

De beste manier om The Botanist te drinken is om niet vast te houden aan een welbepaalde manier van serveren. Al zijn aantrekkingskracht ligt in dat onconventionele, in zijn veelzijdigheid en in de mogelijkheden die de gin elke persoon aanbiedt om een van zijn facetten te accentueren en naar zijn eigen hand te zetten. The Botanist kan puur gedronken worden, maar hij kan ook verwerkt worden in een cocktail of gin-tonic. De perfectie ligt in hem te combineren met andere lokale en seizoensgebonden ingrediënten die je inspireren om de natuursmaken die je omringen te (her)ontdekken. Verbind je opnieuw met de plek waar je leeft en krijg terug voeling met het ritme van de natuur. Het wordt tijd om terug te gaan naar onze roots, om tijd te nemen voor jou en je dierbaren...

"Toen we The Botanist voor het eerst distilleerden, genoot gin nog niet dezelfde populariteit als vandaag de dag. Als whiskydistilleerderij wilden we het terroir vastleggen waar onze drank werd gemaakt. We gingen op zoek naar de smaken van het eiland die zich verschuilen in lokale planten. Zeven maanden besteedden we aan het een voor een selecteren en plukken van elk ingrediënt. De specifieke smaken zijn de belichaming van ons eiland en maken The Botanist uniek."

