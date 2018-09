Luxeboetiek Twinfever opent de deuren in Antwerpen

'De markt in Antwerpen is al vrij verzadigd, dus we moeten zelf het verschil maken', vertelde Hadassa Dekoning eerder deze maand aan Knack Weekend. 'Twinfever wordt een experience store. De ideale winkel, met een fijne sfeer en een vernieuwend aanbod, waar we de klanten kunnen prikkelen met kleur, geur en geluid.'

Inmiddels kunnen modeliefhebbers het resultaat ook zelf gaan bezoeken, want de deuren zijn sinds vandaag geopend. In de nieuwe winkel vind je high-end collecties voor zowel mannen als vrouwen van gevestigde modemerken als Kenzo, Alexa Chung, Salvatore Ferragamo, MSGM, Brognano, Sportmax en Adidas by Stella McCartney.

In hun winkel moet echt geleefd worden, want na de openingsuren stellen de dames hun unieke ruimte open voor lifestyle evenementen en elegante brunches. En terwijl je op zoek gaat naar je nieuwe favoriete jurk of blazer, kan je een koffie bestellen aan de bar.