Toen Ingrid Bijnens (51) in 2015 met haar gezin een architectenwoning kocht in het zonnige Spaanse Jávea, inspireerde dat tal van vrienden en zakenrelaties. Sindsdien helpt Ingrid met haar bedrijf La Casa Clara Belgische kopers hun droomhuis te vinden én te renoveren.

"Mijn man en ik koesteren al lang een liefde voor Spanje. We studeerden ooit in Salamanca en reisden later jaarlijks naar een vakbeurs in Valencia. Aan die werktrips koppelden we steeds een vakantie waarbij onze zoon Wolf meeging. Ondertussen groeide het verlangen naar een plek onder de zon, weg van het grijze België."

"Uit nieuwsgierigheid contacteerde ik tijdens onze trip in 2013 een makelaar die ons enkele huizen in Jávea liet zien. 'Gewoon om te kijken en de markt wat te verkennen', spraken mijn man en ik af. Maar bij het derde huis was het prijs. (lacht) Een leuk vakantiehuis in Balcon del Mar. Midden in het groen en met zicht op zee. We deden een bod en op de luchthaven kregen we plots bericht dat het aanvaard was. Een spannend moment, al voelde dat meteen ook als een rustpauze. Ik stuurde op dat moment verschillende bedrijven aan in België en had nood aan wat afstand." "We gaven onszelf zes maanden om te kijken hoe het Spaanse leven ons zou bevallen. Wolf maakte snel vrienden op de internationale school en ik voelde dat de Spaanse vibes en het klimaat me enorm deugd deden. Ook mijn man was blij om tussen zijn zakenreizen door in Spanje te zijn. We beslisten langer te blijven en gingen op zoek naar een woonhuis in plaats van een vakantievilla." "Op een van mijn verkenningstochten ontdekte ik dit huis. Het bleek al negen jaar leeg te staan. Het gras stond hoog en het zag er erg verlaten uit. Toch werd ik meteen verliefd. Ik kwam toen regelmatig op het terras zitten om de sfeer verder aan te voelen. Heerlijk vond ik het. Iedereen uit de buurt was er vroeger komen spelen en bovendien bleek het getekend door de Spaanse architect en kunstschilder Manuel Jorge die zelf ook in Jávea was komen wonen." "Ik ben ondertussen fan van zijn werk. Hier hangen ook drie litho's van hem aan de muren. Manuel Jorge focust in zijn architectuur op organische vormen en details worden minimalistisch of net heel creatief verwerkt. Het traliewerk voor de ramen is bijvoorbeeld opgebouwd door in schijven gesneden poutrels. Door de compositie en het smeden met de hand, gaf hij dat een originele en kunstzinnige twist. Ook de schuin geplaatste doorkijkstenen aan het terras zijn een onderdeel van zijn handtekening. De muren in zijn ontwerpen hebben meestal rondingen. You love it or you hate it. (lacht) Ik vind het nog steeds fantastisch." "We wilden absoluut renoveren met zo veel mogelijk respect voor het originele ontwerp. Ik deed daarvoor een beroep op architect Ilse Gielen. We zijn jeugdvriendinnen en werkten in België al samen. Ze heeft een stijl die perfect bij zuiderse huizen past. Ilse tekende het volledige plan voor de aanpassingen waarbij ze originele gebogen binnenmuren, niveauverschillen, authentieke vloeren, ingewerkte lichtelementen, ingebouwde zitbanken, de open haard en diverse stijlelementen behield. De muren van de keuken gooiden we er wel uit om die te integreren met de woonruimte. Daardoor genieten we nu van nog meer lichtinval. Manuel Jorge ontwierp in de jaren zestig al grote raampartijen en werkte daarbij met dunne raamprofielen waardoor er op een stijlvolle manier veel licht binnenvalt. Dat is voor mij een must." "De badkamers waren betegeld met roze en groene mozaïeken, maar die hingen er voor de helft af. Ilse en ik kozen ervoor er warmkleurige Mortex over te plaatsen. Dat is een duurzame hitte- en waterbestendige pleister op basis van cement en kalk. De originele eivormen van de douches bleven behouden. We zijn gek op organische vormen en natuurlijke materialen. Dat bieden we ook volop aan in de renovatieprojecten voor onze klanten." "Een huis zoeken in het buitenland en het verbouwen is vaak een stressvolle bedoening. Bovendien heb je iemand nodig die je vertrouwt wanneer je hier zelf niet bent. Na een kennismakingsgesprek ga ik op zoek naar het ideale huis voor mijn klanten. Ik heb een groot netwerk, ken de verschillende buurten, weet de marktwaarde en maak dan een selectie. Zodra het huis gevonden is, adviseer ik hen omtrent het koopproces en alle praktische details. Samen met Ilse Gielen of een lokale architect regel ik de renovatie. Dat gaat van aannemers aanstellen, persoonlijke werfopvolging tot en met het instapklaar maken van hun droomhuis. Mensen winnen daardoor enorm veel tijd en worden ontlast van alle beslommeringen. Ilse is ook het aanspreekpunt in België. Zij maakt het ontwerp en doet de inrichting en de meubelkeuze van daaruit samen met de eigenaars." "Voor het zomerpaviljoen en het zwembad werkten we samen met een Spaanse architect omdat daar speciale bouwlicenties voor nodig waren. In een magazine van Afrikaanse huizen zag ik een zwembad in boogvorm. Dat wou ik ook! Gelukkig was de architect meteen mee. Bij ons kennismakingsgesprek toonde hij een boek over Manuel Jorge en zijn organische bouwstijl. Ik wist meteen dat ik juist zat." "Het zomerpaviljoen dient tevens als showroom. Klanten kunnen hier alle materialen en technieken bekijken. Op vrije momenten gebruik ik het ook als creatieve ruimte. Dan organiseer ik hier keramiek-, macramé-, dans- of kookworkshops of houden we barbecues onder vrienden. Binnenin heeft Wolf zijn muziekstudio." Ook de tuin werd heraangelegd. "Mijn man is trader in bomen en zorgde met zijn bedrijf Treemakers voor appelsienen- en mandarijnenbomen, druivelaars, perelaars, kurkeiken, Yucca's en een mooi grasveld, naast de wijnranken, amandelbomen en de majestueuze johannesbroodbomen die hier al stonden. Zodra de verbouwingen rond waren, organiseerden we een tuinfeest voor alle buren. Heel gezellig en het bracht ons leuke contacten. Het huis doopten we Casa Lobito; 'huis van de kleine wolf', vernoemd naar onze zoon." "Sinds ik hier woon heb ik geen behoefte meer aan vakantie. In Jávea en in dit huis ben ik echt gelukkig. Ik vond hier mijn rust én mijn passie. De zon komt er gratis bij. Ik zou het iedereen aanraden."