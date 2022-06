De elektrificatie heeft de benadering van premiummobiliteit grondig veranderd. Een mooi voorbeeld is Audi, dat met zijn succesvolle e-tron-gamma startte in 2018 en vandaag volop in transitie is. De elektrische toekomstplannen van Audi zien er veelbelovend uit. Het draait niet louter om elektromotoren, maar om een nieuwe mentaliteit met meer aandacht voor de noden van de inzittenden en de planeet.

Als automerk moet je altijd vele jaren vooruitkijken. De verwachtingen van klanten én de maatschappij veranderen namelijk razendsnel. Audi heeft dat goed begrepen. Met zijn zuiver elektrische e-tron-modellen heeft het Duitse premiummerk een duidelijk toekomstpad uitgestippeld om tegen 2050 volledig CO 2 -neutraal te zijn. Wist je trouwens dat de Audi-fabrieken die de volledig elektrische modellen produceren - zoals Audi Brussels in Vorst - vandaag al helemaal koolstofneutraal werken? Het gaat dus niet alleen om de wagens zelf, maar om het volledige traject dat al start bij het ontwerp en eindigt bij de recyclage. Alles wordt opnieuw bekeken, tot in de kleinste details.

Audi e-tron (Sportback) 21,4 - 24,1 kWh/100 KM - 0 G CO2/KM (WLTP)

Vernieuwende ideeën

Dankzij zijn brede elektrische gamma blijft Audi de concurrentie altijd een stap voor. Zo heb je vandaag al de keuze uit zes e-tron-modellen. Ken je ze nog niet allemaal? De Audi e-tron en zijn coupévariant Audi e-tron Sportback vormen het SUV-duo waarmee alles begon. De Audi e-tron GT quattro is - net als zijn nog sportievere RS-broer - een performante gran turismo. De nieuwe compacte SUV's Audi Q4 e-tron en zijn coupévariant Audi Q4 Sportback e-tron zul je de komende jaren vaak zien rijden, want ze doen het in ons land erg goed als bedrijfswagen. In de Belgische inschrijvingscijfers van nieuwe elektrische wagens in de eerste vijf maanden van 2022 staat de Audi Q4 e-tron zelfs helemaal op kop.

In het e-tron-gamma vind je telkens enkele belangrijke troeven als rode draad: design, digitalisering, prestaties en duurzaamheid. Zo zijn de Audi e-tron en Audi e-tron Sportback optioneel beschikbaar met camera's in plaats van klassieke zijspiegels. Alle elektrische Audi's vallen ook op door hun lichtdesign. Meer nog: in de Audi Q4 e-tron en Audi Q4 Sportback e-tron kun je in het MMI-bedieningssysteem zelf kiezen tussen vier lichtsignaturen.

De Audi Q4 e-tron en Audi Q4 Sportback e-tron zijn ook beschikbaar met een Augmented Reality Head-Up display. Informatie van bepaalde rijhulpsystemen of de navigatie verschijnt hiermee in een virtueel zwevend beeld op de voorruit circa tien meter voor de bestuurder. Zo kunnen we nog heel wat features opsommen, maar de boodschap is duidelijk: de elektrische Audi's zijn helemaal mee met hun tijd. Ze zitten vol spitstechnologie, creatieve oplossingen en vernieuwende ideeën die een impact hebben op de maatschappij. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het ledervrije interieur van de Audi e-tron GT quattro, waarin gerecycleerde materialen verwerkt zijn.

Audi e-tron GT 18,8 - 20,2 kWh/100 KM - 0 G CO2/KM (WLTP)

Wat brengt de toekomst?

Het verhaal van de e-tron-modellen belooft de volgende jaren nog veel interessanter te worden. Tegen 2025 wil Audi meer dan twintig volledig elektrische modellen aanbieden. Vanaf 2026 brengt het premiummerk wereldwijd alleen nog maar nieuwe, uitsluitend elektrisch aangedreven modellen op de markt. En tegen 2033 stopt Audi geleidelijk met de productie van verbrandingsmotoren. "Met deze roadmap scheppen we de duidelijkheid die nodig is om een beslissende en krachtige overgang naar het elektrische tijdperk te maken. We geven het signaal af dat Audi er klaar voor is", zegt Markus Duesmann, CEO van Audi AG.

Dat signaal blijkt ook uit drie opmerkelijke (en volledig elektrische) studiemodellen die Audi de afgelopen maanden heeft voorgesteld. Designdirecteur Marc Lichte creëerde samen met zijn team de skysphere concept (een roadster), de grandsphere concept (een luxueuze reisberline) en de urbansphere concept (een soort rijdende lounge voor de stad). Zoals 'sphere' in de naam al aangeeft, staat de ruimte rond de inzittenden centraal. De ontwerpers kozen voor een bijzondere aanpak. "Het zijn de eerste auto's die we echt ontworpen hebben van binnen naar buiten", vertelt Marc Lichte. "Het uitgangspunt is het interieur, de leef- en belevingssfeer van de inzittenden tijdens het reizen."

Audi Q4 e-tron 17,0 - 21,4 kWh/100 KM - 0 G CO2/KM (WLTP)

A6 wordt elektrisch

Al een stapje dichter bij serieproductie staan de Audi A6 e-tron concept en de breakversie Audi A6 Avant e-tron concept. De Audi A6-familie wordt in de nabije toekomst elektrisch en beide modellen werden al voorgesteld als studiemodel. Met een rijbereik van 700 km (WLTP) en een batterij die met een snellader van 270 kW in amper 10 minuten 300 km bijlaadt, willen ze grenzen verleggen in het premiumsegment. Net zoals de huidige e-tron-modellen dat eerder al deden.

Designdirecteur Marc Lichte vindt het in ieder geval fantastisch om aan het design van al deze elektrische Audi's te mogen werken: "Nooit eerder was het zo interessant om auto-ontwerper te zijn. Dit is het moment om op een andere, nieuwe manier auto's vorm te geven. Of anders gezegd: om de toekomst van autodesign te bepalen. De overgang naar elektrisch rijden maakt hiervoor de weg vrij."

