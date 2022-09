Je hebt van die mensen die schijnbaar geen pauzeknop nodig hebben. Élodie Ouédraogo is zo iemand. Getooid in high fashion holt zij van tv-studio's naar modemeetings over haar label UNRUN4254 en passeert ze daartussen nog haar gezin. "Ik krijg evenveel adrenaline van hard werken als van topsport."

Het is kalm en zonnig in Lubbeek. Élodie Ouédraogo ontspant zich in een short van Walter Van Beirendonck. Wederhelft Jeroom Snelders, de bekende cartoonist, zit op een tuinstoel terwijl hij zijn iconische kapsel laat bewerken door zijn schoonzus. Zoon Remus pijnigt in de woonkamer zijn duimen aan een potje Fortnite. Terwijl Ouédraogo aan ons haar verhaal doet, kan de ondertussen gekortwiekte Jeroom het niet laten om een streepje figuurlijke vuile was van zijn modieuze wederhelft op te hangen. Zo somt hij de hobby's van zijn chaotische vrouw op: te laat komen, overdressed zijn en de spoeddienst bellen. "Aan de andere kant ben ik wel de spil van het gezin. Ik rijd met de fun-bus", repliceert Ouédraogo. Kortom, een doordeweeks Vlaams gezin treffen we hier, dat overigens net terug is van Ibiza.

...

Het is kalm en zonnig in Lubbeek. Élodie Ouédraogo ontspant zich in een short van Walter Van Beirendonck. Wederhelft Jeroom Snelders, de bekende cartoonist, zit op een tuinstoel terwijl hij zijn iconische kapsel laat bewerken door zijn schoonzus. Zoon Remus pijnigt in de woonkamer zijn duimen aan een potje Fortnite. Terwijl Ouédraogo aan ons haar verhaal doet, kan de ondertussen gekortwiekte Jeroom het niet laten om een streepje figuurlijke vuile was van zijn modieuze wederhelft op te hangen. Zo somt hij de hobby's van zijn chaotische vrouw op: te laat komen, overdressed zijn en de spoeddienst bellen. "Aan de andere kant ben ik wel de spil van het gezin. Ik rijd met de fun-bus", repliceert Ouédraogo. Kortom, een doordeweeks Vlaams gezin treffen we hier, dat overigens net terug is van Ibiza. Hoe lang ben je op vakantie geweest? Elodie Ouédraogo: "We zijn zeven dagen op Ibiza verbleven, wat voor ons echt een unicum is. Tijdens mijn atletiekjaren heb ik veel gereisd, waardoor ik daarna niet meer zo de drang had om op een vliegtuig te springen. Jeroom heeft nooit de behoefte gehad om rond te trekken. Samen maken we vooral korte reizen, meestal citytrips van maximaal vier dagen. Sinds de pandemie kan ik ook eens genieten van echt nietsdoen. Ik besef dat de batterijen opladen in feite ook deel uitmaakt van mijn job." Laadde je tot voor de pandemie nooit de batterijen op? "Ik was van mening dat je moet blijven knallen. Toen ik op mijn 31ste stopte met atletiek, moest ik opeens helemaal herbeginnen. Dus ben ik genadeloos hard beginnen te werken. Ik beter met de dag. Tijdens mijn laatste vakantie heb ik zelfs een 'out of office'-mail in werking gezet. En ik durf al eens een WhatsApp-bericht te laten rijpen." Ben je een workaholic? "Het ligt in mijn aard om steeds de limieten op te zoeken. Volgens mij krijg ik evenveel adrenaline van hard werken als van topsport. Daarnaast ben ik ook gewoon graag bezig. Na mijn sportcarrière heb ik geen concreet plan opgesteld. Nog steeds rol ik van de ene kans in de andere en iedere opdracht die ik aanneem, wil ik ook echt goed doen. Organisatorisch is dat wel een ramp. Het is moeilijk om de controle over mijn agenda te behouden. Soms mis ik de structuur van de topsport wel. Daar was altijd een duidelijk doel en ik moest gewoon uitvoeren zonder na te denken. Ik ben zeer chaotisch. Jeroom zegt altijd: 'Ooit zal het mislopen.' Tot nu toe werkt het. Ik heb nog nooit iemand moeten teleurstellen." Hoe chaotisch ben je? "Laat ons zeggen: al mijn bestanden staan gewoon op mijn bureaublad. (lacht) Jeroom kan dat niet vatten. 'Zet die facturen toch in een mapje!', kreunt hij dan. Maar ik vind alles terug, hoor. De finder-functie heeft me al goed geholpen. En ik weet wat ik moet doen. Alles zit in mijn hoofd. Ik ben zo iemand die als ze eenmaal ergens geweest is, ze de volgende keer meteen haar weg terugvindt. Ik geef wel toe dat mijn workflow zou kunnen verbeteren, mocht ik beter geordend werken, maar ik heb er de moed niet voor. "Wat Remus betreft ben ik wel bijzonder goed georganiseerd. Zijn agenda is steeds afgetekend, ik breng hem op tijd naar school en 's avonds wordt er op hetzelfde uur aandacht besteed aan zijn huiswerk. Ik merk dat ik hem voor mijn chaos wil beschermen. In feite zorgt Remus voor de enige structuur in mijn leven." Hoe vaak sport je nog? "In de zomer loop ik dagelijks vijftien kilometer voordat de werkdag begint, steeds hetzelfde parcours. Ik loop niet tegen een bepaalde tijd of met een bepaalde hartslag, maar volg gewoon mijn gevoel. Soms zijn er dagen dat er flitsen van de oude Élodie bovendrijven, andere dagen ben ik niet veel beter dan een doordeweekse jogger. Dat maakt me niets uit. Ik haal veel uit die momenten. Het zorgt ervoor dat ik minder tegen anderen zaag. (lacht) Tijdens het lopen los ik veel problemen op in mijn hoofd. Ik verwerk mails, denk na over gesprekken en beslissingen. Het is een heel boek. Wanneer ik thuis aankom, is het boek uit. Sport is een beetje zelftherapie. Mocht je sport uit mijn leven halen, dan zou ik minder goed kunnen relativeren." Heb je veel last van stress? "Neen, maar ik heb wel de typische kopzorgen. Toen ik met het merk startte, dacht ik dat mijn job zou bestaan uit pasvormen ontwerpen en stoffen kiezen. Ik dacht: ik doe wat ik wil. Vervolgens begint het te dagen dat je ook de baas moet zijn van een team en mensen moet leren in te schatten en leiden. Het bedrijf groeit, waardoor er investeerders bij komen kijken, en een raad van bestuur. Opeens moet je verantwoording afleggen voor de beslissingen die je maakt en kies je niet langer zomaar het stofje dat je mooi vindt. Ik heb werknemers en er zijn rekeningen. Een eigen bedrijf leiden klinkt voor de buitenwereld sexy, maar op het einde van de dag zit je wel opgescheept met een verantwoordelijkheidsgevoel. En dan is er nog de modesector waar er een grote concurrentiestrijd heerst. Ik bevind me op een markt die volledig verzadigd is." Zijn er naast sport nog andere manieren van ontspannen? Ik denk aan tv. "Ik lees dagelijks celebrity news-blogs zoals TMZ, om op de hoogte te blijven, maar ook omdat het gewoon leuke lectuur is. Ik besef goed genoeg dat het vaak half verzonnen verhalen zijn. Ook kijk ik graag naar slechte tv-programma's zoals Blind Getrouwd Australië en The Real Housewives of Atlanta. De rijke huisvrouwen maken ruzie en leggen het bij om vervolgens weer te ruziën: bijzonder voorspelbaar, maar ontspannend. Naar The Kardashians ben ik ook nieuwsgierig. Echte uitlach-tv kijk ik niet. Geef mij maar het fake drama van de rijken. Bij hen weet je dat hun leven niet stopt nadat zij zich belachelijk hebben gemaakt op tv. "Ik shop ook heel graag. Een goede winkel binnenstappen voelt als het binnendringen van een klein universum. Zo bezoek ik graag belachelijk dure winkels, gewoon om te kijken. Niet lang geleden heb ik in Parijs de winkel van Balenciaga bezocht samen met Ella Leyers. Ik heb haar toen gedwongen om alle catsuits te passen. (lacht) High-end winkels zijn echte ervaringen op zich. Het draait naast mode ook om architectuur. Shoppen is voor mij vooral kijken naar mooie dingen. Ik kan een hele dag in Antwerpen winkelen en slechts een keertje pauze nemen voor een koffie en een cheesecake." Je staat bekend als iemand die zich stevig durft op te kleden voor een event. Doe je dat ook in je dagelijkse leven? "Ja hoor. Op het werk verschijn ik vaak in een pak van Dries Van Noten of ben ik helemaal gehuld in Y/project. Ik kan echt achter mijn bureau zitten en gekleed zijn alsof ik naar een industrial party ga. Soms helpt dat om mezelf op te krikken tijdens een slome dag. Dan draag ik een trui uit de Raf Simons Redux-collectie. Er zijn er maar honderd van gemaakt; niemand die het opmerkt, behalve ik. "Van het moment dat ik thuis ben, draag ik een T-shirt en een joggingbroek. Met die kleren wandel ik ook door het dorp. Dan denken de mensen wellicht: 'Is dit de fashionista waarover gesproken wordt?' (lacht)" Jeroom Snelders (met uitgestreken gezicht zittend op een tuinstoel terwijl de zus van Élodie zijn haar knipt): Elodie, dat is een leugen, je draagt zelfs hakken als we in het bos wandelen." Ouédraogo: "Enkel als ik foto's voor Instagram wil maken." Snelders: "In het bos ben je de hele tijd op zoek naar een plaats waar het licht goed valt, voor de foto. Dat heet dan 'quality time met de familie'." Ben je veel bezig met de sociale media? Ouédraogo: "Ja, het maakt nu eenmaal deel uit van mijn job. Ik dien te weten welke celebrity wat aan het doen is. En met Instagram kun je dat goed opvolgen. Toegegeven, ik scrol ook veel. Ergens heb ik een haat-liefdeverhouding met Instagram. Het is leuk, maar ik heb niet de energie om steeds de leukste caption te verzinnen. Het idee dat ik nu 'reels' moet maken van mijn vakantiefoto's: zucht. Maar als je er niet aan meedoet, bengel je achteraan." Waar krijg je het meeste stress van? Van het werk of van de sociale media? Ouédraogo: "Van het moederschap. Ik vind die verantwoordelijkheid echt verpletterend. Ik wil dat als Remus mij ooit in het rusthuis bezoekt, dan zegt: 'Je hebt me alles gegeven.' Toen hij op zijn vijfde zijn eerste veldloop deed, heb ik vrijaf genomen om 's ochtends langs de lijn te staan. Ik was zelfs verbolgen dat er buiten mijn moeder geen andere familieleden kwamen opdraven. Als er op school een klein akkefietje is tussen zijn vrienden, dan maak ik me daar meteen zorgen over." Ben jij stiekem een overbeschermende moeder? Snelders: (zonder verpinken) "Ja!" Ouédraogo: "Als ik Remus verderop in de tuin op een paal zie kruipen, dan spelen er zich meteen drie rampscenario's af in mijn hoofd en sta ik klaar om de spoed te bellen. Ik ben al eens naar de spoed gereden omdat hij een verkoudheid had. Hoe graag ik ook onderneem, in essentie is het moederschap het belangrijkste voor mij. De rest is bijzaak." Als ik de optelsom maak van een lichte gsm-verslaving, de vele projecten en het overdreven moederschap, dan vraag ik me af: kun je eigenlijk wel gewoon nietsdoen? Ouédraogo: "Op Ibiza heb ik de dagen gevuld met eten en cocktails drinken, vooral pornstar martini's. Mijn moeder zei dat ze me nog nooit zo veel had zien drinken. Ik heb haar en mijn zus zelfs gedwongen om deel te nemen. En ik heb maar twee dagen gewerkt." Twee dagen gewerkt? De vakantie telde amper zeven dagen. Snelders: "Tijdens een vorige vakantie van een week heeft ze vier dagen gewerkt. We zijn ook al eens vroeger naar huis teruggekeerd. In feite hebben wij nog nooit van een vakantie van begin tot einde genoten." Ouédraogo: "Jeroom kan beter zijn werk afbakenen. Hij is zuiniger met zijn energie." Snelders: "Dat heet: werk van privé kunnen scheiden." Neem je dan nooit echt een pauze? Ouédraogo "Tuurlijk wel. Straks steken we de barbecue aan en maken we een wandelingetje tot bij de schaapjes. Dat is toch ook genieten? Ik ben van nature energiek en goedgeluimd. Ik kan me perfect voorstellen dat mijn manier van werken en leven bij een andere persoon niet goed zou eindigen."