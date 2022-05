Inspiratie uit onze Style List.

Laat alvast even weten dat je op 19 mei iets later op het werk zal arriveren. Die dag lanceert het Japanse retailmerk UNIQLO een samenwerking met het Italiaanse luxelabel MARNI. UNIQLO staat bekend om haar technisch hoogstaande stoffen en afwerkingen, MARNI daarentegen is de koning van de kleuren en motieven. Beloftevolle combo, zowel voor mannen als vrouwen.

www.uniqlo.com

