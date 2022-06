Inspiratie uit onze Style List. Dit is trendy in juni.

Ontwerper Uto Balmoral is een fan van Sneeuwwitje. Hij maakte een driedelige serie lampen in de vorm van kabouters, elk met hun eigen functie in huis. Zo zorgt de werkende Gummy bijvoorbeeld voor gezelschap en ondersteuning tijdens de werkuren. Of de kabouters 's nachts ook opruimen, werd vooralsnog niet bekendgemaakt.

Prijs op aanvraag www.seletti.it

