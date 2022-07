Voor de dromer deze zomer.

De iconische Le Bambole-sofa, ontworpen door Mario Bellini, vierde de afgelopen maand zijn vijftigste verjaardag. Voor die gelegenheid stak Stella McCartney de klassieker in een bijzonder modieus kleedje. De Britse ontwerpster is al langer fan van Bellini. Ze gebruikte voor de gelegenheid een Fungi Forest-print, een met de hand getekend natuurmotief. Belangrijk voor McCartney is ook dat de sofa een belangrijke verduurzaming doormaakte. De afgelopen twee jaar werden alle materialen van de sofa onder de loep genomen en vervangen door meer ecologisch verantwoorde alternatieven. Dankzij de lovende reacties tijdens de designweek in Milaan zal de sofa ook echt verkocht worden dit najaar.

www.bebitalia.com

