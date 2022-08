Voor de dromer deze zomer.

Italiaanser dan dit wordt het niet: het Italiaanse bohemien kledinglabel forte_forte sloeg opnieuw de handen in elkaar met de geurspecialist Acqua di Pharma voor een frisse en zomerse 'forte_forte loves Acqua di Parma'-collectie. De foto's om die nieuwe lijn te promoten zijn genomen in de Beach Club in Forte dei Marni, eigendom van de familie Bocelli en een plek waar de tenor naar verluidt weleens een nummer ten berde brengt.

