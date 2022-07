Voor de dromer deze zomer.

Hij mag dan officieel met pensioen zijn als artistiek directeur van de Antwerpse modeacademie, als modeontwerper is Walter Van Beirendonck nog lang niet uitgezongen. Vorige week presenteerde het bekendste lid van de Antwerpse Zes zijn collectie al voor volgende zomer, getiteld WIRWAR. In die collectie opnieuw een reeks zonnebrillen in samenwerking met het Belgische merk Komono. Ze komen pas begin 2023 op de markt, maar we willen jullie alvast waarschuwen: de trend naar oversized zonnebrillen is nog niet meteen voorbij.

www.komono.com

