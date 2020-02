In april gaat de 59ste designbeurs Salone del Mobile in Milaan van start. Ook dit jaar zijn de Belgische interieurontwerpers goed vertegenwoordigd. Dit zijn alvast drie merken om in de gaten te houden.

De Milaanse designbeurs is een van de grootste exhibities en brengt ieder jaar de nieuwste trends in interieurontwerp.

Royal Botania

Nu de outdoorlounge in rechthoekige en vierkante versie alomtegenwoordig is, stelt Royal Botania de Organix lounge voor. Met zijn moduleerbaarheid, ronde vormen en fluwelen stoffen, trekt deze zitmodule de interieurtrends door naar buiten. Designer Kris Van Puyvelde zich inspireren door de ronde lijnen van de natuur. Want behalve de horizon, vinden we in de natuur geen rechte lijnen, alles is er rond of afgebogen. Met haar zachtaardige niervormige lijnen, ziet Organix er niet alleen heel uitnodigend uit, de kromming zorgt ook automatisch voor een opstelling die mensen bij elkaar brengt en aanzet tot gesprek.

Ethnicraft

Het Belgische desigmerk Ethnicraft lanceert binnenkort haar nieuwste collecties bijzettafeltjes: Cosmos, Céleste en Luna. De tafeltjes werden ontworpen door Ethnicraft's Design Studio die ervoor koos met verschillende minerale poeders en kleurpigmenten te werken. Door het gebruik van smeerbare steen vertoont elk stuk een eigen textuur. Mix en match is dus de boodschap hier.

Luna en Céleste collectie (Ethnicraft) - prijs vanaf € 219 © .

ARTE

Na het brullende succes van het Museum of Extinct Animals, kruisen de wegen van Arte en Moooi met de Tokyo Blue-collectie elkaar opnieuw. Het Indigo Macaque-design is het startpunt voor een collectie met vijf buitengewone muurbekledingen op basis van uiteenlopende technieken, zoals denim en inlegwerk. De prachtige en veelzijdige Japanse natuur en cultuur leiden je van badende makaken naar het mysterieuze Tokyo Blue.

Tokyo Blue (ArtexMoooi) - prijs op aanvraag © .

De Milaanse designbeurs is een van de grootste exhibities en brengt ieder jaar de nieuwste trends in interieurontwerp.Nu de outdoorlounge in rechthoekige en vierkante versie alomtegenwoordig is, stelt Royal Botania de Organix lounge voor. Met zijn moduleerbaarheid, ronde vormen en fluwelen stoffen, trekt deze zitmodule de interieurtrends door naar buiten. Designer Kris Van Puyvelde zich inspireren door de ronde lijnen van de natuur. Want behalve de horizon, vinden we in de natuur geen rechte lijnen, alles is er rond of afgebogen. Met haar zachtaardige niervormige lijnen, ziet Organix er niet alleen heel uitnodigend uit, de kromming zorgt ook automatisch voor een opstelling die mensen bij elkaar brengt en aanzet tot gesprek.Het Belgische desigmerk Ethnicraft lanceert binnenkort haar nieuwste collecties bijzettafeltjes: Cosmos, Céleste en Luna. De tafeltjes werden ontworpen door Ethnicraft's Design Studio die ervoor koos met verschillende minerale poeders en kleurpigmenten te werken. Door het gebruik van smeerbare steen vertoont elk stuk een eigen textuur. Mix en match is dus de boodschap hier. Na het brullende succes van het Museum of Extinct Animals, kruisen de wegen van Arte en Moooi met de Tokyo Blue-collectie elkaar opnieuw. Het Indigo Macaque-design is het startpunt voor een collectie met vijf buitengewone muurbekledingen op basis van uiteenlopende technieken, zoals denim en inlegwerk. De prachtige en veelzijdige Japanse natuur en cultuur leiden je van badende makaken naar het mysterieuze Tokyo Blue.