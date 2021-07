Sotheby's heeft een peervormige diamant van 101.38 karaat geveild. Opvallend is dat het internationale veilinghuis voor het eerst ook cryptomunten Bitcoin of Ether toestond als betaalmiddel. Een anonieme koper deed uiteindelijk het winnende bod van 12,3 miljoen dollar.

Peervormige diamanten behoren tot de meest gewilde ter wereld. Als er dan eens een exemplaar geveild wordt, zijn de verwachtingen hoog gespannen. Experten verwachtten dat de diamant van 101.38 karaat, die vorige week in de Hongkongse vestiging van Sotheby's onder de hamer ging, tot 15 miljoen dollar kon opbrengen. Uiteindelijk telde een anonieme koper 12,3 miljoen dollar neer.

Het was de eerste keer dat het veilinghuis naast traditionele betaalmiddelen ook cryptomunten Bitcoin of Ether aanvaardde voor de verkoop van een edelsteen. Het veilinghuis wilde niet bekendmaken welke van de twee uiteindelijk gebruikt werd.

Jongere generatie

Volgens Josh Pullan, managing director van de wereldwijde luxeafdeling van Sotheby's, is er een groeiende vraag naar waardevolle edelstenen. Die komt vooral van een 'jongere generatie digital natives voornamelijk afkomstig uit Azië', aldus Pullan aan het financieel nieuwsagentschap Bloomberg.

Steeds meer veilinghuizen aanvaarden cryptomunten als geldig betaalmiddel. In juni kon ook al het werk 'Love is in the Air' van de Britse kunstenaar Banksy met Ether of Bitcoin betaald worden. Daarop staat een gemaskerde man afgebeeld die een boeket bloemen weggooit zoals een Molotovcocktail. Dat werk werd verkocht voor 12,9 miljoen dollar, al onthulde Sotheby's niet of er echt in cryptomunten werd betaald.

Nog in juni accepteerde concurrent Christie's dezelfde cryptomunten voor een naamloos werk van Keith Haring. Dat werk, waarop een persoon met een computer als hoofd staat afgebeeld, werd verkocht voor ongeveer 6 miljoen dollar.

